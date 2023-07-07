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數據強勁 美2年期債息創16年高 美股見逾兩個月最大跌幅 道指跌366點

美國強勁的就業和服務業數據提振市場對聯儲局7月升息預期，美債息上升，2年期債息曾升至16年高，債息倒掛收窄，美股向下，見逾兩個月最大跌幅。ADP數據顯示6月份美國企業新增就業人數近50萬，創下逾一年來最高，並是經濟學家預測中值的兩倍以上；美國5月職位空缺數創三個月來最大降幅，但整體仍處於歷史高位；美國6月份ISM服務業指數創年初以來最大成長，超過所有經濟學家預期。支付價格指標降至逾三年最低。達拉斯聯儲行長Logan表示，聯儲局可能需要進一步加息才能推動通脹實質性下降。

道瓊斯工業平均指數收跌366點，跌幅1.07%，報33922點。標普500指數收跌35點，跌幅0.8%，報4411點。納斯達克綜合指數收跌112點，或0.82%，報13679點。

家得寶跌2.82%，報302.02美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而微軟升0.92%，報341.27元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報191.81元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報120.11元，跌1.34%，亞馬遜收市報128.36元，跌1.54%，Facebook收市報291.99元，跌0.8%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.35%，報447點。德國DAX指數收跌2.57%，報15528點；法國CAC 40指數跌3.13%，報7082點；英國富時100指數收跌2.18%，報7280點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.04%，報6453點。

美國2年期債息曾升最多3.5%，是6月29日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見5.1176厘，是2007年6月13日5.128點厘後最高。收市報4.9806厘，是3月8日後收市新高，當日報5.0701厘。連升6日，累計升0.0448厘，對上一次連升6日是5月19日。

美國10年期債息曾升最多3.81%，是6月29日後最大升幅，當日升幅為4.26%。高見4.0812厘，是3月2日4.0893厘後最高。收市報4.0291厘，是3月2日後收市新高，當日報4.0556厘。連升4日，累計升0.1746厘，對上一次連升4日是5月17日。

美2年期10年期債息續倒掛，收窄至95.338基點，是6月27日94.85基點後最窄。收市報95.99基點，是6月19日後收市最窄。連續3日收窄，累計12.558基點，對上一次連續3日收窄是5月31日。

美3個月10年期債息續倒掛，收窄至129.448基點，是4月3日127.488基點後最窄。收市報133.854基點，是3月31日後收市最窄，當日報133.682基點。連續兩日收窄，累計17.359基點。

道指曾跌最多1.51%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.81%。低見33771.47點，是6月28日33755.92點後最低。收市報33922.26點，是6月28日後收市新低，當日報33852.66點。連跌2日，累計跌496.21點，對上一次連跌2日是6月20日。

標指曾跌最多1.39%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見4385.05點，是6月29日4371.97點後最低。收市報4411.59點，是6月29日後收市新低，當日報4396.44點。連跌2日，累計跌44點，對上一次連跌2日是6月26日。

納指曾跌最多1.63%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見13567.25點，是6月29日13540.26點後最低。收市報13679.04點，是6月29日後收市新低，當日報13591.33點。連跌2日，累計跌137.73點，對上一次連跌2日是6月26日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月15日。

 

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