個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.41%，折合報322.21元；阿里巴巴（9988）升0.59%，折合報81.98元；美團（3690）跌1.34%，折合報118.98元；匯控（0005）升0.02%，折合報61.02元；建行（0939）跌0.76%，折合報4.4元。

道期現跌0.043%；標期現跌0.06%；納期現跌0.07%。日本東證指數現跌1.24%；韓國KOSPI指數現跌0.96%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.74%。

VIX指數隔晚升8.88%或1.26點，報15.44點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報71.82美元；布油現升0%或0美元，報76.52美元；金價現跌0%或0.03美元，報1910.87美元；LME 銅期貨隔晚跌0.69%或57.5美元，報8261.5美元。美國10年期債息現升0.24%或0.01厘，報4.0391厘。

今日焦點股份可留意：

奇士達（6918）最快今日公布業績。

MI能源（1555）：羅兵咸永道因未獲調查進展及所需資料，辭任核數師。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，6月訂單總商品交易額按年升11%至6.9億。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌24%。

中廣核電力（1816）上半年發電量升14%。

12家銀行申報取得雅生活（3319）7.04%股份保證權益。

領展（0823）深、港兩地商場大玩漢服風。

中遠海能（1138）發盈喜，料上半年多賺13倍。

阿里影業（1060）：《消失的她》上映10多天票房突破27億人幣。

吉利（0175）6月總銷量升9%，完成目標42%，純電升37%。

合景泰富（1813）委任安邁融資為債務重組財務顧問。

長實（1113）收購英國社屋房託Civitas達75%或以上，Civitas將於8月4日除牌。

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