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恒指低開97點 見1個月低 科指跌0.84% 下試50天線

恒指今早低開97點或0.53%，報18435點，見6月1日後新低，大市成交金額19億元；國指今早低開39點或0.63%，報6229點。恒生科技指數開市報3915點，跌0.84%。通訊服務、金融、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為3.46%，下跌為7.84%，無升跌為88.68%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、吉利（0175）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，59隻下跌，16隻無升跌。長建（1038）升1.23%，報41.15元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.13%，報17.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報82.3元，升0.98%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報55.85元，跌3.04%。

恒指低於主要平均線。科指下試50天線(3904.34點)。

奇士達（6918）最快今日公布業績。停牌。

MI能源（1555）：羅兵咸永道因未獲調查進展及所需資料，辭任核數師。停牌。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，6月訂單總商品交易額按年升11%至6.9億。無成交，報4.48元。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌24%。開市報16.5元，跌0.24%。

中廣核電力（1816）上半年發電量升14%。開市報1.9元，升1.06%。

12家銀行申報取得雅生活（3319）7.04%股份保證權益。開市報4.99元，升0.81%。

領展（0823）深、港兩地商場大玩漢服風。開市報43元，跌0.58%。

中遠海能（1138）發盈喜，料上半年多賺13倍。開市報8.54元，升1.79%。

阿里影業（1060）：《消失的她》上映10多天票房突破27億人幣。開市報0.43元，無升跌。

吉利（0175）6月總銷量升9%，完成目標42%，純電升37%。開市報9.82元，升0.41%。

合景泰富（1813）委任安邁融資為債務重組財務顧問。開市報1.07元，升0.94%。

長實（1113）收購英國社屋房託Civitas達75%或以上，Civitas將於8月4日除牌。開市報42.35元，跌0.24%。

破底股方面

創52周低，包括，海螺水泥（0914）低見19.8元，開市報19.8元，跌1.74%。

異動股

上升異動股，包括，中薇金融（0245）開市報0.04元，升8.11%；高山企業（0616）開市報0.014元，升7.69%；加科思－Ｂ（1167）開市報4.16元，升6.94%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.063元，升6.78%；未來數據集團（8229）開市報0.67元，升6.35%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報10.76元，升6.11%；新東方（9901）開市報32.9元，升5.96%；首創環境（3989）開市報0.143元，升5.93%；南南資源（1229）開市報0.2元，升5.26%；眾安集團（0672）開市報0.169元，升4.32%。

下跌異動股，包括，龍湖（0960）開市報17.16元，跌6.13%；百利達集團控股（8179）開市報0.169元，跌4.52%；再鼎醫藥（9688）開市報22.15元，跌4.11%；亞洲水泥（0743）開市報3.5元，跌3.58%；MBV INTL（1957）開市報0.57元，跌3.39%；康健國際醫療（3886）開市報0.305元，跌3.17%；中升（0881）開市報28.65元，跌3.05%。

 

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