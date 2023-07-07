恒指今早低開97點或0.53%，報18435點，見6月1日後新低，大市成交金額19億元；國指今早低開39點或0.63%，報6229點。恒生科技指數開市報3915點，跌0.84%。通訊服務、金融、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為3.46%，下跌為7.84%，無升跌為88.68%。