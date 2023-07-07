港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升1.53點子至5.05935%，是6月21日後最高，當日報5.08101%。對上一次連升3日是6月9日，當日拆息報4.45821%。
港元現報7.8232元貶值14點子，曾貶值最多35點子，報7.8253元，亦曾升值最多18點子，報7.82元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.69點子至5.21738%；1星期HIBOR跌4.57點子至5.12738%；2星期HIBOR跌2.02點子至5.11286%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.36點子至5.06048%；6個月期HIBOR升3.83點子至5.0953%；12個月期HIBOR升3.86點子至5.10821%。
美元指數現報103.11貶值0.056點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.25981%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.293%，終止連續10日擴闊，利差是2023年6月30日後最窄，當日差距為-0.2837%。
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