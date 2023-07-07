港元現報7.8232元貶值14點子，曾貶值最多35點子，報7.8253元，亦曾升值最多18點子，報7.82元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.69點子至5.21738%；1星期HIBOR跌4.57點子至5.12738%；2星期HIBOR跌2.02點子至5.11286%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.36點子至5.06048%；6個月期HIBOR升3.83點子至5.0953%；12個月期HIBOR升3.86點子至5.10821%。

美元指數現報103.11貶值0.056點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.25981%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.293%，終止連續10日擴闊，利差是2023年6月30日後最窄，當日差距為-0.2837%。

其他報道

PCAOB據報上月派團來港 檢查中概股審計報告

Threads新推出已獲3000多萬人註冊 Twitter威脅控告Meta

耶倫將於16:30會見李強

慧居科技IPO超購0.54倍 一手中籤率100%

臨床試驗服務提供商昆翎擬香港IPO 集資數億美元

「日圓先生」榊原英資：日圓或跌穿160

三星第二季收入下降 降幅多過市場預期 創至少14年最差季度收入下滑

泰坦號探索鐡達尼奪5命 OceanGate：暫停探索及商業營運

恒指低開97點 見1個月低 科指跌0.84% 下試50天線

中軟國際推出人工智能應用平台JointPilot

港股ADR跌122點 夜期低水98點 美期亞股跌

限制鎵和鍺出口 歐盟希望中國遵守世貿規定

達拉斯聯儲行長：或需進一步加息才能推動通脹實質性下降

數據強勁 美2年期債息創16年高 美股見逾兩個月最大跌幅 道指跌366點

北水增持商湯 減持阿里影業