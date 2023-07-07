強勁的美國就業和服務業數據加深市場對聯儲局將進一步緊縮政策的擔憂，亞股追隨隔夜美股重挫，恒指創6月1日後新低，科指亦跌穿50天線，創近兩周低。雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，續高於昨日同期的1.05億元人民幣。
恒指今早低開97點，高位跌84點，低位跌253點，高低波幅169點。通訊服務、金融、信息技術、地產股推低大市。全市上升股份比例為15.27%，下跌為33.58%，無升跌為51.13%。
恒指半日跌191點或1.03%，報18341點，大市成交金額452億元；國指跌87點或1.4%，報6181點。恒生科技指數收報3870點，跌1.99%。
藍籌股成交金額191.77億元，佔大市成交42.42%；科指成份股成交金額94.8億元，佔大市成交20.97%；國指成份股成交金額160.75億元，佔大市成交35.56%。
24隻雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，相當於約1.23億港元，佔大市成交的0.27%。
窩輪及牛熊證成交金額減少18.59%，至92.16億元，佔大市成交20.36%。牛熊證成交金額44.55億元，減少19.13%；窩輪成交金額47.6億元，減少18.08%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，70隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升1.79%，收報31.2元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌8.17%，收報84.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報82.55元，升1.29%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報54.3元，跌5.73%。
恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(3903.43點)。
北水南下合計淨流出2.95億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出41.67億元人民幣，較上日增加210.07%，連續第4日流出，累計流出114.96億元。
中軟國際（0354）推出人工智能應用平台JointPilot。收報5.01元，升0.8%。
香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，6月訂單總商品交易額按年升11%至6.9億。收報4.48元，無升跌。
中國海外（0688）上月賣樓收入跌24%。收報16.56元，升0.12%。
中廣核電力（1816）上半年發電量升14%。收報1.9元，升1.06%。
12家銀行申報取得雅生活（3319）7.04%股份保證權益。收報4.86元，跌1.82%。
領展（0823）深、港兩地商場大玩漢服風。見52周低42.1元，收報42.1元，跌2.66%。
中遠海能（1138）發盈喜，料上半年多賺13倍。收報8.7元，升3.69%。
阿里影業（1060）：《消失的她》上映10多天票房突破27億人幣。收報0.42元，跌2.33%。
吉利（0175）6月總銷量升9%，完成目標42%，純電升37%。收報9.68元，跌1.02%。
合景泰富（1813）委任安邁融資為債務重組財務顧問。收報1.03元，跌2.83%。
長實（1113）收購英國社屋房託Civitas達75%或以上，Civitas將於8月4日除牌。見52周低41.85元，收報41.95元，跌1.18%。
破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見17.68元，收報17.28元，跌0.8%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.65元，收報1070.65元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.7元，收報107.7元，升0.42%；伊泰（3948）創52周高，見17.4元，收報17.36元，無升跌；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.23元，收報0.213元，跌2.29%；白花油（0239）創52周高，見1.64元，收報1.64元，升4.46%；LHN（1730）創52周高，見2.04元，收報1.97元，跌1.01%；MBV INTL（1957）創52周高，見0.63元，收報0.59元，無升跌。
30隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.062元，收報0.065元，跌5.8%；嘉里物流（0636）低見8.46元，收報8.55元，跌1.61%；信能低碳（0145）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；海螺創業（0586）低見9.4元，收報9.43元，跌1.67%；豐盛控股（0607）低見0.044元，收報0.045元，跌8.16%；安域亞洲（0645）低見0.14元，收報0.14元，跌7.89%；勝利管道（1080）低見0.05元，收報0.05元，跌9.09%；伊登軟件（1147）低見0.06元，收報0.065元，升3.17%；西王特鋼（1266）低見0.025元，收報0.026元，跌7.14%；諾發集團（1360）低見0.019元，收報0.019元，跌9.52%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見41.85元，收報41.95元，跌1.18%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.4元，升0.22%；領展（0823）低見42.1元，收報42.1元，跌2.66%；李寧（2331）低見38.6元，收報39.15元，跌3.93%；海螺（0914）低見19.8元，收報19.96元，跌0.94%；凱聯國際酒店（0105）低見7.9元，收報7.9元，無升跌；天德化工（0609）低見1.61元，收報1.65元，跌1.79%；大眾金融控股（0626）低見2.01元，收報2.05元，跌0.49%；海螺水泥（0914）低見19.8元，收報19.96元，跌0.94%；超威動力（0951）低見1.49元，收報1.5元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.385元，升48.08%；QPL INT'L（0243）收報0.22元，升39.24%；申港控股（8631）收報0.068元，升36%；大豐港（8310）收報0.18元，升33.33%；先機企業集團（0176）收報0.033元，升26.92%；未來數據集團（8229）收報0.79元，升25.4%；超智能控股（1402）收報0.35元，升22.81%；中國科技產業集團（8111）收報0.089元，升17.11%；中國育兒網絡（1736）收報0.144元，升17.07%；新耀萊（0970）收報1.01元，升14.77%。
下跌異動股，包括，高科橋（9963）收報0.44元，跌32.31%；中國石墨（2237）收報0.98元，跌24.03%；維太創科（6133）收報0.25元，跌15.25%；仁德資源（8125）收報0.054元，跌14.29%；自然美（0157）收報0.45元，跌13.46%；香港資源控股（2882）收報0.39元，跌13.33%；太平洋酒吧（8432）收報0.079元，跌13.19%；裕程物流（8489）收報0.205元，跌13.14%；瑩嵐集團（1162）收報0.141元，跌12.42%。
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