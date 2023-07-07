強勁的美國就業和服務業數據加深市場對聯儲局將進一步緊縮政策的擔憂，亞股追隨隔夜美股重挫，恒指創6月1日後新低，科指亦跌穿50天線，創近兩周低。雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，續高於昨日同期的1.05億元人民幣。