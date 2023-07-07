就外媒《Fortune》今日引述消息人士報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）多位高層本周相繼請辭，並指幣安內部正陷入一片混亂，行政總裁趙長鵬今回應公司員工流動是正常現象，但幣安本周離任的高層人員只有一位，斥報道完全「子虛烏有」。
據《Fortune》報道，幣安法律顧問Hon Ng、戰略總監Patrick Hillmann和高級合規副總裁Steven Christie等多位公司高層，在過去一周相繼辭職，原因是不滿趙長鵬應對美國司法部調查的處理方式。
報道續稱，由於幣安過去數月來不斷遭受監管調查，公司在全球各地與許多銀行的合作關係均被切斷，加上多名高層今次集體「跳船」，讓本就面臨巨大壓力的幣安陷入一片混亂。
就上述報道，趙長鵬今日在其Twitter回應，公司員工流動是正常現象，但幣安本周離任的高層只有一位，而報道中公司高層請辭的原因更是憑空編造，完全是「子虛烏有」。
Patrick Hillmann本周四在Twitter公布，由於家中即將迎接新生兒，所以決定與幣安分道揚鑣，並稱他和公司仍保持著良好的關係。
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