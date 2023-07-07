據《Fortune》報道，幣安法律顧問Hon Ng、戰略總監Patrick Hillmann和高級合規副總裁Steven Christie等多位公司高層，在過去一周相繼辭職，原因是不滿趙長鵬應對美國司法部調查的處理方式。

報道續稱，由於幣安過去數月來不斷遭受監管調查，公司在全球各地與許多銀行的合作關係均被切斷，加上多名高層今次集體「跳船」，讓本就面臨巨大壓力的幣安陷入一片混亂。

就上述報道，趙長鵬今日在其Twitter回應，公司員工流動是正常現象，但幣安本周離任的高層只有一位，而報道中公司高層請辭的原因更是憑空編造，完全是「子虛烏有」。

Patrick Hillmann本周四在Twitter公布，由於家中即將迎接新生兒，所以決定與幣安分道揚鑣，並稱他和公司仍保持著良好的關係。

其他報道

半日沽空金額77億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌191點 科指跌1.9%跌穿50天線 北水轉流出 雙櫃台股成交增

特斯拉中國：今日起Model 3/Y引薦獎勵升級

Tesla上海工廠據報裁減部分電池生產工人

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 港美息差終止連續10日擴闊

PCAOB據報上月派團來港 檢查中概股審計報告

Threads新推出已獲3000多萬人註冊 Twitter威脅控告Meta

耶倫將於16:30會見李強

慧居科技IPO超購0.54倍 一手中籤率100%

臨床試驗服務提供商昆翎擬香港IPO 集資數億美元

「日圓先生」榊原英資：日圓或跌穿160

三星第二季收入下降 降幅多過市場預期 創至少14年最差季度收入下滑

泰坦號探索鐡達尼奪5命 OceanGate：暫停探索及商業營運

恒指低開97點 見1個月低 科指跌0.84% 下試50天線

中軟國際推出人工智能應用平台JointPilot

港股ADR跌122點 夜期低水98點 美期亞股跌

限制鎵和鍺出口 歐盟希望中國遵守世貿規定

達拉斯聯儲行長：或需進一步加息才能推動通脹實質性下降

數據強勁 美2年期債息創16年高 美股見逾兩個月最大跌幅 道指跌366點

北水增持商湯 減持阿里影業