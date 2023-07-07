moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

有報道指幣安高層集體「跳船」 趙長鵬：子虛烏有

就外媒《Fortune》今日引述消息人士報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）多位高層本周相繼請辭，並指幣安內部正陷入一片混亂，行政總裁趙長鵬今回應公司員工流動是正常現象，但幣安本周離任的高層人員只有一位，斥報道完全「子虛烏有」。

據《Fortune》報道，幣安法律顧問Hon Ng、戰略總監Patrick Hillmann和高級合規副總裁Steven Christie等多位公司高層，在過去一周相繼辭職，原因是不滿趙長鵬應對美國司法部調查的處理方式。

報道續稱，由於幣安過去數月來不斷遭受監管調查，公司在全球各地與許多銀行的合作關係均被切斷，加上多名高層今次集體「跳船」，讓本就面臨巨大壓力的幣安陷入一片混亂。

就上述報道，趙長鵬今日在其Twitter回應，公司員工流動是正常現象，但幣安本周離任的高層只有一位，而報道中公司高層請辭的原因更是憑空編造，完全是「子虛烏有」。

Patrick Hillmann本周四在Twitter公布，由於家中即將迎接新生兒，所以決定與幣安分道揚鑣，並稱他和公司仍保持著良好的關係。

其他報道

半日沽空金額77億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌191點 科指跌1.9%跌穿50天線 北水轉流出 雙櫃台股成交增

特斯拉中國：今日起Model 3/Y引薦獎勵升級

Tesla上海工廠據報裁減部分電池生產工人

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 港美息差終止連續10日擴闊

PCAOB據報上月派團來港 檢查中概股審計報告

Threads新推出已獲3000多萬人註冊 Twitter威脅控告Meta

耶倫將於16:30會見李強

慧居科技IPO超購0.54倍 一手中籤率100%

臨床試驗服務提供商昆翎擬香港IPO 集資數億美元

「日圓先生」榊原英資：日圓或跌穿160

三星第二季收入下降 降幅多過市場預期 創至少14年最差季度收入下滑

泰坦號探索鐡達尼奪5命 OceanGate：暫停探索及商業營運

恒指低開97點 見1個月低 科指跌0.84% 下試50天線

中軟國際推出人工智能應用平台JointPilot

港股ADR跌122點 夜期低水98點 美期亞股跌

限制鎵和鍺出口 歐盟希望中國遵守世貿規定

達拉斯聯儲行長：或需進一步加息才能推動通脹實質性下降

數據強勁 美2年期債息創16年高 美股見逾兩個月最大跌幅 道指跌366點

北水增持商湯 減持阿里影業