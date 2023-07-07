moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

下半年諮詢改革GEM 證監會梁鳳儀：先解決投資者流動性問題

證監會行政總裁梁鳳儀指，有關創業板（即GEM）改革，港交所（0388）將在下半年就此展開公眾諮詢。她認為不論對GEM採取任何改革舉措，認為必先解決投資者需求和流動性問題，過去「唱高散貨」這類騙局已令投資者蒙受巨額財務損失，同時亦可能動搖投資者的信心，而在投資者欠缺興趣，進而導致股票流動性偏低情況下，即使有更多公司加入，亦不大可能提升香港的上市市場。

她出席香港證券及投資學會午宴時致辭指，過去10年，散戶投資者的股票交易額停滯不前，佔市場總成交額比重甚至由2010年度的25.8%降至2020年度的15.5%，3 月散戶投資者大概佔市場總成交額約12%，而小型股的數目卻急增，在2015 年至 2018 年期間，上市時市值低於5億元的公司首次公開招股有 290 宗，佔該段期間首次公開招股總數約48%，暴增因素之一是「造殼活動」，導致小型股流動性相對偏低。 

此外，她指，「唱高散貨」個案所涉被凍結資產金額自2020年以來，證監會發出限制通知書凍結資產約值18億元，並涉及10隻「唱高散貨」騙局目標股票。這些資產主要為騙徒帳戶中的資金及證券，包括向投資者拋售股票所得收益。

她認為，市場參與者均擔當重要角色。要匯聚大量優質發行人，繼而重燃投資者對小型股的需求，中介人尤其是保薦人和包銷商應為質量把關，篩除有問題公司。至於機構投資者亦可在中小企首次公開發售前後提供資金。此外，她指，現時證券分析師對小型股研究可謂寥寥無幾，而機構投資者的參與將推動研究該板塊的需求，有助提高市場透明度及效益。

其他報道

【有片：投資王道】王弼：QT下美股升勢難持久

內媒批高盛內銀報告存在誤讀

外電：監管當局最快今日公布螞蟻罰款至少80億元人民幣

Tesla計劃在門市使用人形機械人Optimus幫助銷售

有報道指幣安高層集體「跳船」 趙長鵬：子虛烏有

半日沽空金額77億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌191點 科指跌1.9%跌穿50天線 北水轉流出 雙櫃台股成交增

特斯拉中國：今日起Model 3/Y引薦獎勵升級

Tesla上海工廠據報裁減部分電池生產工人

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 港美息差終止連續10日擴闊

PCAOB據報上月派團來港 檢查中概股審計報告

Threads新推出已獲3000多萬人註冊 Twitter威脅控告Meta

耶倫將於16:30會見李強

慧居科技IPO超購0.54倍 一手中籤率100%

臨床試驗服務提供商昆翎擬香港IPO 集資數億美元

「日圓先生」榊原英資：日圓或跌穿160

三星第二季收入下降 降幅多過市場預期 創至少14年最差季度收入下滑

泰坦號探索鐡達尼奪5命 OceanGate：暫停探索及商業營運

恒指低開97點 見1個月低 科指跌0.84% 下試50天線

中軟國際推出人工智能應用平台JointPilot

港股ADR跌122點 夜期低水98點 美期亞股跌

限制鎵和鍺出口 歐盟希望中國遵守世貿規定