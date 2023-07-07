港股三大指數連跌三日，恒指累挫1049點，伙國指齊見1個月即市及收市新低。全周計，三大指數轉跌。北水終止連續3日流入，南水流出增2.36倍，24隻雙櫃台股總成交今日再增加41.3%。

恒指今早低開97點，高位升4點，低位跌253點，全日高低波幅258點。金融、通訊服務、信息技術、地產股推低大市。全市上升股份比例為17%，下跌為35.12%，無升跌為47.86%。

恒指收市跌167點或0.9%，報18365點，大市成交金額994億元，較上日增加2.23%，是6月19日1029.92億元成交後最多；國指跌69點或1.11%，報6198點。恒生科技指數收報3901點，跌1.21%。

藍籌股成交金額191.77億元，佔大市成交19.29%；科指成份股成交金額94.8億元，佔大市成交9.53%；國指成份股成交金額160.75億元，佔大市成交16.17%。

24隻雙櫃台股，總成交2.63億元人民幣，相當於約2.83億港元，佔大市成交的0.29%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.59%，至92.16億元，佔大市成交20.36%。牛熊證成交金額44.55億元，減少19.13%；窩輪成交金額47.6億元，減少18.08%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、金沙中國（1928）、海爾智家（6690）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，70隻下跌，0隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.44%，收報84.3元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌7.68%，收報84.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報84.3元，升3.44%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報17.78元，跌5.32%。

恒指續低於主要平均線。科指失守50天線(3904.05點)。

北水南下合計淨流出41.91億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出45.17億元人民幣，較上日增加236.12%，連續第4日流出，累計流出118.46億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.37%，低見18279.73點，是6月1日18190.27點後最低。收市報18365.7點，是6月1日後收市新低，當日報18216.91點。連跌3日，累計跌1049.98點，對上一次連跌3日是6月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月21日。

科指曾跌最多2.46%，低見3851.82點，是6月26日3849.9點後最低。收市報3901.21點，是6月26日後收市新低，當日報3872.61點。連跌3日，累計跌173.21點，對上一次連跌3日是6月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月21日。

國指曾跌最多1.62%，低見6166.84點，是6月1日6136.93點後最低。收市報6198.86點，是6月1日後收市新低，當日報6149.64點。連跌3日，累計跌414.54點，對上一次連跌3日是6月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月21日。

一周表現

恒指本周累跌2.91%或550點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為5.74%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升8.09%，其次為阿里巴巴（9988）及百度 （9888），分別升3.82%及3.46%。而表現最差的是建行（0939），累跌13.81%，其次為工行（1398）及新奧（2688），分別跌13.64%及13.11%。

國指本周累跌3.52%或226點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為6.42%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升9.2%，其次為阿里巴巴（9988）及百度（9888），分別升3.82%及3.46%。而表現最差的是交行（3328），累跌14.26%，其次為建行（0939）及工商銀行（1398），分別跌13.81%及13.64%。

科指本周累跌0.26%或10點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為8.37%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升9.2%，其次為阿里巴巴（9988）及比亞迪電子（0285），分別升3.82%及3.8%。而表現最差的是商湯（0020），累跌9.66%，其次為萬國數據（9698）及海爾智家（6690），分別跌6.92%及5.48%。

午後消息股表現

外電：監管當局最快今日公布螞蟻罰款至少80億元人民幣。阿里（9988）收報84.3元，升3.44%。

今早及隔晚消息股表現

中軟國際（0354）推出人工智能應用平台JointPilot。收報4.96元，跌0.2%。

MI能源（1555）：羅兵咸永道因未獲調查進展及所需資料，辭任核數師。停牌。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall，6月訂單總商品交易額按年升11%至6.9億。收報4.5元，升0.45%。

中國海外（0688）上月賣樓收入跌24%。收報16.6元，升0.36%。

中廣核電力（1816）上半年發電量升14%。收報1.89元，升0.53%。

12家銀行申報取得雅生活（3319）7.04%股份保證權益。收報4.87元，跌1.62%。

領展（0823）深、港兩地商場大玩漢服風。見52周低41.85元，收報41.95元，跌3.01%。

中遠海能（1138）發盈喜，料上半年多賺13倍。收報8.57元，升2.15%。

阿里影業（1060）：《消失的她》上映10多天票房突破27億人幣。收報0.41元，跌4.65%。

吉利（0175）6月總銷量升9%，完成目標42%，純電升37%。收報9.64元，跌1.43%。

合景泰富（1813）委任安邁融資為債務重組財務顧問。收報1.01元，跌4.72%。

長實（1113）收購英國社屋房託Civitas達75%或以上，Civitas將於8月4日除牌。見52周低41.8元，收報42.05元，跌0.94%。

破頂股表現

中慶股份（1855）創上市新高，見17.68元，收報16.34元，跌6.2%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見94.55元，收報94.3元，升0.05%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.09元，收報5.09元，升19.2%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.65元，收報1070.65元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1035.45元，收報1035.45元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1075.1元，收報1075.1元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529.8元，收報529.8元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.7元，收報107.65元，升0.37%；伊泰（3948）創52周高，見17.4元，收報17.38元，升0.12%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.23元，收報0.22元，升0.92%；白花油（0239）創52周高，見1.64元，收報1.6元，升1.91%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.062元，收報0.066元，跌4.35%；嘉里物流（0636）低見8.46元，收報8.58元，跌1.27%；信能低碳（0145）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；海螺創業（0586）低見9.4元，收報9.42元，跌1.77%；豐盛控股（0607）低見0.043元，收報0.048元，跌2.04%；安域亞洲（0645）低見0.14元，收報0.15元，跌1.32%；超大現代（0682）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；勝利管道（1080）低見0.043元，收報0.051元，跌7.27%；伊登軟件（1147）低見0.06元，收報0.065元，升3.17%；西王特鋼（1266）低見0.025元，收報0.026元，跌7.14%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.08元，收報0.081元，跌1.22%；長實集團（1113）低見41.8元，收報42.05元，跌0.94%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.35元，無升跌；領展（0823）低見41.85元，收報41.95元，跌3.01%；石藥（1093）低見6.5元，收報6.5元，跌2.4%；李寧（2331）低見38.6元，收報39元，跌4.29%；洛陽玻璃（1108）低見5.72元，收報5.73元，跌6.07%；海螺（0914）低見19.8元，收報20.1元，跌0.25%；港通控股（0032）低見8.25元，收報8.25元，跌0.48%；凱聯國際酒店（0105）低見7.9元，收報7.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.37元，升42.31%；信銘生命科技（0474）收報0.149元，升40.57%；QPL INT'L（0243）收報0.22元，升39.24%；瑞強集團（8427）收報0.157元，升34.19%；未來數據集團（8229）收報0.84元，升33.33%；大豐港（8310）收報0.178元，升31.85%；中國數字視頻（8280）收報0.045元，升25%；先機企業集團（0176）收報0.031元，升19.23%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.09元，收報5.09元，升19.2%；金奧國際（0009）收報0.019元，升18.75%。

下跌異動股，包括，中國石墨（2237）收報0.95元，跌26.36%；高科橋（9963）收報0.48元，跌26.15%；浙江世寶（1057）收報2.17元，跌23.05%；彭順國際（6163）收報0.315元，跌18.18%；生活概念（8056）收報0.203元，跌18.15%；中國金石（1380）收報0.485元，跌17.8%；仁德資源（8125）收報0.052元，跌17.46%；拉近網娛（8172）收報0.046元，跌16.36%；九江銀行（6190）創上市新低，見7.75元，收報7.75元，跌15.39%；自然美（0157）收報0.445元，跌14.42%；太平洋酒吧（8432）收報0.078元，跌14.29%。

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