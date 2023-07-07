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阿里巴巴推AI繪畫模型

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲也加入人工智能行列，推出通義大模型家族新成員通義萬相，屬於一款進化中的AI繪畫模型，支持文生圖等功能。

目前通義萬相已經上線，並正式向公眾展開邀測。該模型可根據文字內容生成水彩、扁平插畫、二次元、油畫、中國畫、3D卡通和素描等風格圖像，有助輔助進行圖片創作，未來可應用於藝術設計、電商、遊戲和文創等應用場景。

阿里雲智能集團首席技術官周靖人在2023世界人工智能大會指出，實際上正從信息時代真正進入智能時代，而其中一個重要環節就是模型變得無處不在，讓大眾觸手可及。

周靖人指出，一直探討在智能時代，怎樣把模型作為一個重要生產元素，重新去定義其開發範式，從去年阿里雲提出模型即服務（MaaS）之後不到一年間，該概念已經廣被接受。

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