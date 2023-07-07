阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推出ModelScopeGPT，旨在透過一套技術框架發揮平台上語言大模型的能力，適用於語言、視覺和語音等。ModelScopeGPT將使用語言大模型作為控制器，連接「魔搭」開源社區中 大量特定領域的專業模型。
阿里雲智能集團首席技術官周靖人指，將把促進中國大模型生態的繁榮作為首要目標，向大模型創業公司提供服務，包括智能算力和開發工具，並在資金和商業化探索方面提供支持。阿里雲魔搭社區現已聚集180萬AI開發者和由20多家人工智能機構貢獻的900多個AI模型，把魔搭社區培育成中國最大的大模型自由市場。
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企業和開發者可免費使用 ModelScopeGPT 訪問和執行用戶需求的模型，以完成複雜度高的 AI 任務，例如開發多語言視頻。 阿里雲於今年 4 月發布語言大模型「通義千問」，已收到金融科技、電子、運輸、時尚和乳製品等企業的超過30萬個內測申請。至於升級版的「通義聽悟」可精準高效理解和分析多媒體內容，推出以來已有超過36萬名用戶使用這一AI助手。
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