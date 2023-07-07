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金管局：1500萬元以下自住物業按揭上限7成 3000萬以下借6成 即時生效

金管局總裁余偉文宣布，調整樓市逆周期宏觀審慎措施，放寬自用住宅物業按揭成數上限，即日(7日)生效。其中1500萬元以下自住住宅物業，最高可承造7成按揭；1500萬元至3000萬元自住住宅物業，最高可承造6成按揭；3000萬元以上自住住宅物業最高承造按揭水平維持5成。非自住住宅物業最高按揭成數維持5成不變。

另外，非住宅物業最高按揭成數，由5成上調至6成。

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余偉文表示，是次調整措施主要針對自住物業，考慮到樓市變化及銀行風險，當局認為以1500萬作為分界線，既可保障銀行體系穩健，亦可予置業者入市彈性。

另外，以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由四成提升至五成，此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業。

當局亦取消現時就主要收入來自香港以外地區的按揭貸款申請人，將所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限下調10個百分點的要求；同時取消現時按揭申請人因整體按揭成數超過金管局所容許的水平20個百分點時，將所適用的「供款與入息比率」上限下調5個百分點的要求。

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