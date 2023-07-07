該公司指，在79%回覆人士支持下，恒生指數將重新定位為反映香港整體股市表現的指標。為回應部分回覆人士建議初期應採取較謹慎的態度，對外國公司引入額外的條件或限制的意見，恒生指數將採取措施包括外國公司個別成分股於指數中的比重上限設定為4%，以及外國公司成分股於指數中合計比重上限設定為10%，而恒生科技指數對外國公司的處理手法將與恒生指數一致。

此外，目前恒生指數中「香港」成分股數目固定為20至25隻。由於超過 90%回覆人士同意保留「香港」成分股數目下限即20隻已足夠維持恒生指數的本地代表性，故將取消「香港」成分股數目上限即25隻。

至於逾 90%回覆人士對行業組別議題表示支持或中立結果下，現時恒生指數選股7個行業組別將繼續維持，即金融業、資訊科技業、地產建築業、醫療保健業、非必需性消費及必需性消費、電訊業及公用事業以及能源業、原材料業、工業及綜合企業。

其他報道

葉茂林減持耀才逾1745萬股 套現近2839萬

滴灌通與恒生銀行簽署1,500萬美元信用貸款

恒鼎實業第二季原煤產量升2%

香港6月底外匯儲備4173億美元 半年減1.6%

白花油發盈喜 料上半年可扭虧為盈

阿里推AI模型技術框架ModelScopeGPT

舜宇6月手機鏡頭出貨量升25% 模組升29% 車載鏡頭升19%

阿里巴巴推AI繪畫模型

全日沽空金額182億 比率18% 盈富沽空金額最多

放寬按揭？︱金管局余偉文及按證公司李令翔下午六時見傳媒 陳茂波曾預告研微調按揭措施

順豐同城料發盈喜 料上半年扭虧為盈

恒指收市跌167點 三日累跌1049點 成交逼近千億 南北水齊走

中國外儲3.19萬億美元 按月升0.5% 半年增2%

K11 MUSEA及 K11 Art Mall上半年銷售額升逾80% 料暑假續旺

滬深三大指數連跌三日 滬指全周跌0.17%

下半年諮詢改革GEM 證監會梁鳳儀：先解決投資者流動性問題

Threads迅速崛起 Twitter新CEO：每個人的聲音都重要

【有片：投資王道】王弼：QT下美股升勢難持久

內媒批高盛內銀報告存在誤讀

外電：監管當局最快今日公布螞蟻罰款至少80億元人民幣

Tesla計劃在門市使用人形機械人Optimus幫助銷售

有報道指幣安高層集體「跳船」 趙長鵬：子虛烏有