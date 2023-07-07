至於價格介乎1,500萬元以上至3,000萬元的合資格物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。

按證公司亦按揭保費作相關安排，由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成 按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。

按證公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1500萬元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多 5%的受保範圍的保費。按證公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣。

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