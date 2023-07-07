就金管局宣布放寬自住物業按揭成數，按揭證券公司宣布就已落成住宅物業作出修訂按揭保險計劃，以協助需要置業自用的人士。經修訂後，價格1,000萬元或以下的合資格物業，最高按揭保險成數維持在九成；價格1000萬元以上至1500萬元的合資格物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準。
至於價格介乎1,500萬元以上至3,000萬元的合資格物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。
按證公司亦按揭保費作相關安排，由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成 按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。
按證公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1500萬元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多 5%的受保範圍的保費。按證公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣。
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