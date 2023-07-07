根據香港司法機構查詢系統「供與訟各方的資訊」顯示，佳兆業集團（1638）或捲入清盤呈請聆訊。系統顯示，Broad Peak Investment Pte. Advisers Ltd.、Kaisa Group Holdings Ltd及破產管理處就公司清盤案件，將排期於9月13日進行聆訊。但是系統內未見刋列負責法官及案件預計審訊時間。Kaisa Group Holdings Ltd則與佳兆業集團的英文名稱同名。
佳兆業的評級在較早前被下調至「有限違約」，原因是未能兌付已到期的4億美元債券。佳兆業股價今日收報0.208元，跌0.48%。
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