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金管局：放寬按揭非基於單一因素 平衡市民置業難度

金管局自2015年以來，再次恢復七成的按揭成數，對於是否托市，金管局副總裁阮國恒表示，當局一直有檢視按揭逆周期宏觀審慎監管措施，是否能在保持銀行的風險管理同時減低對市民置業的影響，是次調整也是在兩者之間取得平衡。他指當局在2015年才取消七成按揭，也是因應措施會對市民置業帶來最大影響，今次引入3個樓價階梯，可減輕政策對置業的阻力。

阮國恒又指，決定調整措施並非基於單一決定性因素，而是複雜的政策判斷，包括考慮住宅自高自位回落、非住宅物業市場持續調整、利率可能持續處於較高水平、環球經濟前景可能因為利率高企而持續不明朗等，過去多輪的審慎監管措拖有效減低按揭風險，認為參照相關數據，有空間作出調整。

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