金管局自2015年以來，再次恢復七成的按揭成數，對於是否托市，金管局副總裁阮國恒表示，當局一直有檢視按揭逆周期宏觀審慎監管措施，是否能在保持銀行的風險管理同時減低對市民置業的影響，是次調整也是在兩者之間取得平衡。他指當局在2015年才取消七成按揭，也是因應措施會對市民置業帶來最大影響，今次引入3個樓價階梯，可減輕政策對置業的阻力。