金管局自2015年以來，再次恢復七成的按揭成數，對於是否托市，金管局副總裁阮國恒表示，當局一直有檢視按揭逆周期宏觀審慎監管措施，是否能在保持銀行的風險管理同時減低對市民置業的影響，是次調整也是在兩者之間取得平衡。他指當局在2015年才取消七成按揭，也是因應措施會對市民置業帶來最大影響，今次引入3個樓價階梯，可減輕政策對置業的阻力。
阮國恒又指，決定調整措施並非基於單一決定性因素，而是複雜的政策判斷，包括考慮住宅自高自位回落、非住宅物業市場持續調整、利率可能持續處於較高水平、環球經濟前景可能因為利率高企而持續不明朗等，過去多輪的審慎監管措拖有效減低按揭風險，認為參照相關數據，有空間作出調整。
其他報道
按揭公司修訂按保計劃 1500萬元以下自住物業按保險最高八成
金管局：1500萬元以下自住物業按揭上限7成 3000萬以下借6成 即時生效葉茂林減持耀才逾1745萬股 套現近2839萬
舜宇6月手機鏡頭出貨量升25% 模組升29% 車載鏡頭升19%
放寬按揭？︱金管局余偉文及按證公司李令翔下午六時見傳媒 陳茂波曾預告研微調按揭措施
恒指收市跌167點 三日累跌1049點 成交逼近千億 南北水齊走
K11 MUSEA及 K11 Art Mall上半年銷售額升逾80% 料暑假續旺