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螞蟻集團及旗下機構遭中證監罰款71億人幣

金融管理部門公布，依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元人民幣，同時要求螞蟻關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。

監管部門指出，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻、騰訊（0700）等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。現時平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

市場今午傳出當局最快今日公布罰款，阿里巴巴（9988） 今日收市升3.4%，報84.3元。

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