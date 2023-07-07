金融管理部門公布，依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元人民幣，同時要求螞蟻關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。