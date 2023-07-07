中國心連心化肥（1866）發盈警，料截至今年6月30日止中期股東應佔淨利潤約5.18億至5.86億元（人民幣，下同），按年減少39%至46%。至於淨利潤約7.3億至8.35億元，按年減少36%至44%
該集團指，利潤下滑主要由於煤炭價格逐步回歸合理區域，疊加供需格局持續弱勢，導致煤化工相關產品價格下行，影響尿素、甲醇和三聚氰胺價格同比下滑；持續加強自主研發水平，提升技術創新， 加大對高效化肥的研發投入，導致研發費用同比增加；化工品市場持續低迷，下游需求疲軟，導致全資子公司業績下滑明顯。
心連心化肥今日收報3.26元，跌0.9%。
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