該集團指，利潤下滑主要由於煤炭價格逐步回歸合理區域，疊加供需格局持續弱勢，導致煤化工相關產品價格下行，影響尿素、甲醇和三聚氰胺價格同比下滑；持續加強自主研發水平，提升技術創新， 加大對高效化肥的研發投入，導致研發費用同比增加；化工品市場持續低迷，下游需求疲軟，導致全資子公司業績下滑明顯。

心連心化肥今日收報3.26元，跌0.9%。

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