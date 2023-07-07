財政司長陳茂波在其網誌中替金管局最新放寬按揭成數解畫，他指本港樓市近年受到息率持續上升及宏觀經濟疲弱等多項因素影響，自2021年9月開始下調，曾經從歷史高位回落約16%。踏入今年，隨著疫情過去，香港跟內地及國際恢復便捷的聯繫，經濟復蘇，樓市在今年首季顯著回穩。截至今年五月，整體樓價較2021年的歷史高峰回落了約12%；而今年上半年的每月平均住宅成交量，亦回復到疫情前五年平均值的約九成。
他指，考慮到現時的樓市情況、本地經濟和外圍環境等一系列因素後，政府認為有空間修訂部分按揭貸款的宏觀審慎監管措施，目的是在不影響銀行體系所承受風險的同時，緩減市民購買首個自住物業和換樓的首期負擔。值得強調的是，這次調整旨在減輕首置和「換樓」市民的首期支出和按保費用，措施明確而聚焦。
他又說，至於壓抑炒賣及投資活動的「樓市需求管理措施」，就是坊間俗稱的「辣招」，沒有改變。政府必須優先滿足本地市民的自置居所需求。值得再次說明清楚的是，今次的微調不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。
從用家的角度來看，這次微調按揭安排，讓市民在首置或換樓承造按揭時，實際需要繳付的首期負擔可略為減輕，其須購買按揭保險的部分亦略減，因而減低了市民須繳付的按保保險費開支。此外，按保公司亦會為首次置業自用人士提供「保費特惠」，就1,500萬元或以下的物業，豁免其按揭貸款首5%的保費。
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