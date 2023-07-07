他指，考慮到現時的樓市情況、本地經濟和外圍環境等一系列因素後，政府認為有空間修訂部分按揭貸款的宏觀審慎監管措施，目的是在不影響銀行體系所承受風險的同時，緩減市民購買首個自住物業和換樓的首期負擔。值得強調的是，這次調整旨在減輕首置和「換樓」市民的首期支出和按保費用，措施明確而聚焦。

他又說，至於壓抑炒賣及投資活動的「樓市需求管理措施」，就是坊間俗稱的「辣招」，沒有改變。政府必須優先滿足本地市民的自置居所需求。值得再次說明清楚的是，今次的微調不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。

從用家的角度來看，這次微調按揭安排，讓市民在首置或換樓承造按揭時，實際需要繳付的首期負擔可略為減輕，其須購買按揭保險的部分亦略減，因而減低了市民須繳付的按保保險費開支。此外，按保公司亦會為首次置業自用人士提供「保費特惠」，就1,500萬元或以下的物業，豁免其按揭貸款首5%的保費。

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