moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波︰上海行反應正面  引入重點企業料短期有好消息

財政司長陳茂波在網誌指出，剛剛結束三天的上海訪問行程，在招商引資方面，獲得不少正面的回應。透過走訪企業或其科研中心、午餐會及其他專場交流，更廣泛認識和聯繫了正在冒起的初創公司，以及處領先位置的科技企業。企業都認同香港「一國兩制」的優勢和國際化，對以香港作為據點拓展國際市場，表達了強烈興趣，他相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。

他指，今次是經歷三年疫情、社會復常後首次訪滬。此行除了出席在當地舉行的2023世界人工智能大會及亞洲物流航運空運會議滬港合作分論壇，也跟多個機構、創科企業和工商界會面，深入探討如何更多、更好利用香港國際金融中心的服務及優勢助力其發展，以及如何加強協作，聯手合力抓緊即將迎來的新發展、新機遇。

此行又印證了香港在力拓創科發展方面走對了方向，但隨着科技發展一日千里、技術不斷更新迭代，競爭日益加劇，必須把握好大勢、時刻走在前沿，並提速推進工作。

過去數天他亦走訪了不同機構，包括新開發銀行、中國外匯交易中心和上海數據交易所等，就如何更好借助香港國際金融中心的優勢助力它們發展，以及促進金融及數據領域的合作等議題，進行了積極討論。

而今年是滬港合作會議機制設立二十周年，他指，香港與上海分別在粵港澳大灣區和長三角城市群扮演著重要角色，在很多範疇，例如金融、商貿、物流航運、綠色轉型、數字經濟、文化旅遊等，滬港都可以加強合作，共同為國家的高質量發展貢獻更大力量。