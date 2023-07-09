他指，今次是經歷三年疫情、社會復常後首次訪滬。此行除了出席在當地舉行的2023世界人工智能大會及亞洲物流航運空運會議滬港合作分論壇，也跟多個機構、創科企業和工商界會面，深入探討如何更多、更好利用香港國際金融中心的服務及優勢助力其發展，以及如何加強協作，聯手合力抓緊即將迎來的新發展、新機遇。

此行又印證了香港在力拓創科發展方面走對了方向，但隨着科技發展一日千里、技術不斷更新迭代，競爭日益加劇，必須把握好大勢、時刻走在前沿，並提速推進工作。

過去數天他亦走訪了不同機構，包括新開發銀行、中國外匯交易中心和上海數據交易所等，就如何更好借助香港國際金融中心的優勢助力它們發展，以及促進金融及數據領域的合作等議題，進行了積極討論。

而今年是滬港合作會議機制設立二十周年，他指，香港與上海分別在粵港澳大灣區和長三角城市群扮演著重要角色，在很多範疇，例如金融、商貿、物流航運、綠色轉型、數字經濟、文化旅遊等，滬港都可以加強合作，共同為國家的高質量發展貢獻更大力量。