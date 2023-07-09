他又指如無意外，今年全年經濟增長將會超過5%，不利於保持充分就業，建議增加1.5至2萬億元財政赤字，主要用於對中小企業的費用進行階段性補貼，令中小企業能夠擴大和提供就業崗位。粗略估算，若增加1.5至2萬億元赤字，今年赤字率將會由3%提高到4.16%至4.55%左右。

樓繼偉亦提出，取消房地產限貸限購政策和對房價漲跌的限制，以幫助房地產市場需求恢復。他建議，可同時宣布未來適時徵收房地產稅，明確基礎扣除政策，例如每戶根據家庭人數和城鎮居民人均居住面積計算可免徵稅的房產面積，在抑制炒房的同時保障剛性改善性住房需求。

另外，樓繼偉亦撰文提出四個要點，建議中國經濟應轉向高質量發展階段，以提高供給體系質量作為主攻方向，徹底改變過去主要靠要素投入、規模擴張，以及忽視質量效益的粗放式增長。避免產能過剩、庫存積壓和風險加大等問題。

第一，保持適宜的增長速度。經濟增長速度以往在9%左右，逐步轉為6%至7%，往後5年潛在經濟增長率應該在5%至6%。隨著人口老齡化加劇，再過5年或會降到4%至5%。

第二，從投資驅動轉向消費驅動為主。相當一段時期，我國經濟增長靠政府投資撬動民間投資。在資本積累到一定階段之後，效果會逐步減弱。目前最終消費佔GDP的比重約為54%，低於國際平均水平，應將消費佔GDP比重保持在60%以上。

第三，破除城鄉二元結構。高質量發展要求是全方位的，更多地集中於供給側。要不斷提高勞動效率、資本效率、土地效率、資源效率、環境效率，不斷提高全要素生產率，通過結構性改革提高生產要素配置效率。

第四，解決影響財政可持續發展的問題。首先要區分財政政策短期和長期效應。如果經過科學分析認為短期財政政策需要擴張，就要及時增加財政赤字，使經濟盡快恢復到正常狀態。他又指此做法代價是最小的，不會影響財政的可持續性。