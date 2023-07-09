藥明生物指，建議分拆符合公司及其股東的整體利益，因建議分拆可賦能分拆公司發展其獨特且全球領先的致力於生物偶聯物的CRDMO，並從ADC開始逐漸拓展至所有生物偶聯物（即從ADC到XDC），以及確立更明確的業務重心及策略以支持本公司的增長，並使得公司整體資金及資源配置更為有序高效，同時公司也將受益於持續合併財務報表，以及公司管治、市場溝通、營運及財務透明度的提高，從而為公司及其股東創造價值。

集團指，在7月7日藥明合聯生物技術已向聯交所申請分拆公司股份於聯交所主板上市及買賣。分拆後，藥明合聯生物技術將由藥明生物直接擁有6成，仍為公司附屬公司。

據聯交所資料顯示，藥明合聯生物技術截至2023年3月底的首季利潤為8067.1萬元人民幣（下同），按年升1.62倍﹔2022年度的利潤為1.56億元，按年升1.84倍。

截至2023年3月底的收入為4.86億元，按年升3倍﹔2022年度的收入為9.9億元，按年升2.18倍﹔2023年首季毛利率為24.3%，按年跌13.6個百分點，2022年毛利率為26.4%，按年跌10.1個百分點﹔2023年首季EBITDA率為22.6%，2022年為23.2%﹔2023年首季經調整EBITDA率為26.5%，2022年為27.1%。

藥明合聯生物技術今次分拆上市，擬將獲取資金用於在新加坡興建生產設施、擴大在中國的抗體中間體產能，以進一步擴大生產能力；用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，以擴大其技術平台及服務類型；以及用作營運資金及其他一般公司用途。