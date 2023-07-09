條列內容包括，清楚指明條例適用範圍、列明私募基金管理人及託管人的義務要求、規範私募資金募集和投資運作、對創業投資基金作出特別規定，以及強化監督管理和法律責任。

第一，清楚指明條例適用範圍。明確規定以不同形式為投資者的利益，而進行投資活動均適用於此條例。

第二，列明私募基金管理人及託管人的義務要求，例如不得擔當私募基金管理人及其控股中的重要職位；規定私募基金管理人需向相關機構履行登記及註銷、私募基金管理人應持續符合的要求、基金管理人及託管人的職責，以及基金管理人與相關人士需遵守的行為。

第三，規範資金募集和投資運作，私募基金投資者累計不得超過法律規定的人數；管理人應按識別能力和風險承擔能力，匹配不同私募基金產品；加強私募基金集資後的監管監測。列明私募基金投資的範圍以及不得經營的業務，規定私募投資基金的投資層級，以及基金管理人及其從業人員的行為等。

第四，對創業投資基金作出特別規定，加強監督管理政策和發展政策的協同配合，列明創業投資基金應當符合的條件，對創業投資基金實施區別於其他私募投資基金的差異化監督管理和自律管理。

第五，強化監督管理和法律責任。規定私募投資基金業務活動的監督管理應當貫徹黨和國家路線方針政策、決策部署。列明相關監督機構的職責及監管措施等。確保相關監督機構，會與國務院有關部門以及省級人民政府緊密合作，如信息及統計數據傳遞，以及風險處置協作機制。另外亦明確列明對違反此條例所需負的法律責任。