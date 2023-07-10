個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.78%，折合報335.68元；阿里巴巴（9988）升5.11%，折合報88.61元；美團（3690）升3.72%，折合報123.53元；匯控（0005）升1.37%，折合報61.48元；建行（0939）升0.67%，折合報4.4元。

道期現升0.044%；標期現跌0.02%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現跌0.19%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.22%。

VIX指數隔晚跌3.95%或0.61點，報14.83點。

紐油現跌0.51%或0.37美元，報73.48美元；布油現跌0.42%或0.32美元，報78.14美元；金價現跌0.04%或0.86美元，報1924.19美元；LME 銅期貨隔晚升1.31%或109美元，報8370.5美元。美國10年期債息現升0.09%或0.004厘，報4.0656厘。

今日焦點股份可留意：

慧居科技（2481）上市，定價3.6元。

金管局放寬按揭。瑞銀指對發展商現金流正面。

藥明生物（2269）建議分拆藥明合聯生物於本港獨立上市。

被罰款71億人幣，螞蟻集團：堅決服從，將進一步落實合規治理水平。螞蟻集團建議回購最多7.6%股權，估值較2020年大降72%。阿里巴巴（9988）稱正考慮參與螞蟻集團建議回購。

騰訊（0700）旗下財付通遭人行判罰30億人幣。

思捷環球（0330）發盈警，料5個月虧損6億元。

思路迪（1244）發盈喜，料半年毛利增最多74%。

心連心化肥（1866）發盈警，料中期純利跌最多46%。

小米（1810）物色汽車交付中心場地，最少泊120架。

中國中免（1880）中期盈利跌近2%。

葉茂林減持耀才（1428）逾1745萬股，套現近2839萬。

恒鼎實業（1393）第二季原煤產量升2%。

白花油（0239）發盈喜，料上半年可扭虧為盈。

舜宇（2382）6月手機鏡頭出貨量升25%，模組升29%，車載鏡頭升19%。

順豐同城（9699）料發盈喜，料上半年扭虧為盈。

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