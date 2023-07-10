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恒指高開381點 科指升2.6% 齊升穿10天線 阿里升5.5%

恒指今早高開381點或2.08%，報18747點，大市成交金額16億元；國指今早高開135點或2.19%，報6334點。恒生科技指數開市報4004點，升2.66%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為13.5%，下跌為1.8%，無升跌為84.69%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中升（0881）、中升（0881）、宏橋（1378）拖累大市。

藍籌78隻升，0隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.52%，報88.95元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報88.95元，升5.52%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報21.85元，無升跌。

恒指上試10天線(18964.99點)。科指升穿10天線(3981.92點)，上試100天線(4006點)。

佳兆業（1638）：將極力反對清盤呈請。創上市新低，開市報0.203元，跌2.4%。

慧居科技（2481）上市，定價3.6元。今早平開。

金管局放寬按揭。瑞銀指對發展商現金流正面。本地地產股新世界發展（0017）開市報18.64元，升0.65%。新鴻基地產（0016）開市報95.55元，升0.47%。長實集團（1113）開市報42.35元，升0.71%。恒地（0012）開市報22.95元，升1.32%。信和置業（0083）無成交，報9.3元。華置（0127）無成交，報2.27元。嘉華國際（0173）無成交，報2.49元。

藥明生物（2269）建議分拆藥明合聯生物於本港獨立上市。開市報38.95元，升3.04%。

被罰款71億人幣，螞蟻集團：堅決服從，將進一步落實合規治理水平。螞蟻集團建議回購最多7.6%股權，估值較2020年大降72%。阿里巴巴（9988）稱正考慮參與螞蟻集團建議回購。開市報88.95元，升5.52%。

騰訊（0700）旗下財付通遭人行判罰30億人幣。開市報333.8元，升2.2%。

思捷環球（0330）發盈警，料5個月虧損6億元。開市報0.56元，跌3.45%。

思路迪（1244）發盈喜，料半年毛利增最多74%。開市報111.5元，升0.09%。

心連心化肥（1866）發盈警，料中期純利跌最多46%。開市報3.28元，升0.61%。

小米（1810）物色汽車交付中心場地，最少泊120架。開市報11.04元，升2.22%。

中國中免（1880）中期盈利跌近2%。開市報106.5元，升2.7%。

葉茂林減持耀才（1428）逾1745萬股，套現近2839萬。開市報1.66元，無升跌。

恒鼎實業（1393）第二季原煤產量升2%。無成交，報0.315元。

白花油（0239）發盈喜，料上半年可扭虧為盈。無成交，報1.6元。

舜宇（2382）6月手機鏡頭出貨量升25%，模組升29%，車載鏡頭升19%。開市報76.65元，升3.3%。

順豐同城（9699）料發盈喜，料上半年扭虧為盈。無成交，報9.43元。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見17.42元，開市報17.42元，升0.23%；錢唐控股（1466）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升10%；應力控股（2663）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，升3.45%；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.42元，開市報17.42元，升0.23%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括佳兆業（1638）低見0.203元，開市報0.203元，跌2.4%。

創52周低，其中包括，力量發展（1277）低見0.43元，開市報0.43元，跌1.15%；彩生活（1778）低見0.495元，開市報0.495元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，未來數據集團（8229）開市報0.96元，升14.29%；巨星醫療控股（2393）開市報0.285元，升14%；宏強控股（8262）開市報0.185元，升10.12%；錢唐控股（1466）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升10%；華滋國際海洋（2258）開市報0.241元，升9.55%；美亞娛樂資訊（0391）開市報0.21元，升9.38%；築友智造科技（0726）開市報0.209元，升8.85%；新東方（9901）開市報32.8元，升6.49%；山東墨龍（0568）開市報2.85元，升6.34%。

下跌異動股，包括，農業銀行（1288）開市報2.65元，跌7.02%；INTL GENIUS（0033）開市報8.6元，跌6.52%；快餐帝國（1843）開市報0.26元，跌5.45%；華南職業教育（6913）開市報1.23元，跌5.38%；寶積資本（8168）開市報0.27元，跌5.26%；百利達集團控股（8179）開市報0.165元，跌4.07%；中電華大科技（0085）開市報1.44元，跌4%；偉源控股（1343）開市報0.136元，跌3.55%；思捷環球（0330）開市報0.56元，跌3.45%。

 

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