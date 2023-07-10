恒指今早高開381點或2.08%，報18747點，大市成交金額16億元；國指今早高開135點或2.19%，報6334點。恒生科技指數開市報4004點，升2.66%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為13.5%，下跌為1.8%，無升跌為84.69%。