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內地6月CPI降至近兩年半低 PPI跌幅逾7年半最多 齊遜預期

國統局公布，內地6月居民消費價格(CPI)按年持平，是2021年2月新低，當月為降0.2%，6月CPI亦低過預期的上漲0.2%，5月為增長0.2%。6月工業生產者出廠價格(PPI)按年下降5.4%，是2015年12月後新低，當時報跌5.9%。6月PPI跌幅亦多過預期的下降5%，5月份下降4.6%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，6月份，消費市場運行基本平穩，CPI按月略有下降，按年持平。6月份，受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響，PPI按月、按年均下降。

CPI保持基本平穩。從按月看，CPI下降0.2%，降幅與上月相同。其中，食品價格下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。食品中，受高溫、降雨天氣影響，鮮菜價格由上月下降3.4%轉為上漲2.3%；其他食品供應總體充足，價格大部分下降，其中雞蛋、鮮果、豬肉和水產品價格降幅在1.2%—2.6%之間。非食品價格下降0.1%，降幅與上月相同。非食品中，受國際油價下行影響，國內能源價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點；受「618」商家促銷活動等因素影響，扣除能源的工業消費品價格由上月持平轉為下降0.3%；服務需求持續恢復，服務價格由上月下降0.1%轉為上漲0.1%；市場供應偏緊，中藥材價格上漲1.7%。

從按年看，CPI由上月上漲0.2%轉為持平。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大1.3個百分點。食品中，鮮菜、薯類、鮮果和禽肉類價格上漲較多，漲幅在4.3%—10.8%之間；豬肉價格下降7.2%，降幅比上月擴大4.0個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.6%。非食品中，服務價格上漲0.7%，漲幅回落0.2個百分點；工業消費品價格下降2.7%，降幅擴大1.0個百分點，其中能源價格下降9.3%，扣除能源的工業消費品價格下降0.5%，降幅均有擴大。

據測算，在6月份的CPI按年變動中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點，上月為-0.3個百分點。

PPI下降。從按月看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.1%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅與上月相同。受國際市場原油價格繼續回落及有色金屬價格波動影響，石油煤炭及其他燃料加工業、石油和天然氣開採業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降2.6%、1.6%、0.8%。煤炭、鋼鐵供給量大，煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降6.4%、2.2%。一些技術密集型行業價格上漲，其中飛機製造價格上漲1.0%，智能消費設備製造價格上漲0.4%，醫療儀器設備及器械製造價格上漲0.2%。另外，電力生產中的風力發電和太陽能發電價格分別上漲2.6%、1.4%。

從按年看，PPI下降5.4%，降幅比上月擴大0.8個百分點。按年降幅擴大主要是受石油、煤炭等行業價格繼續回落影響。其中，生產資料價格下降6.8%，降幅擴大0.9個百分點；生活資料價格下降0.5%，降幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有25個，比上月減少1個。主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開采和洗選業價格降幅在14.9%—25.6%之間，且降幅均擴大。上述4個石油、煤炭相關行業合計影響PPI按年下降約2.81個百分點，比上月的影響擴大0.71個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降16.0%、7.2%，降幅分別收窄0.8、1.2個百分點。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.9%，飛機製造價格上漲4.1%，醫療儀器設備及器械製造價格上漲1.8%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.3%，紡織服裝服飾業價格上漲0.6%。

據測算，在6月份5.4%的PPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-2.8個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為-2.6個百分點，上月為-1.8個百分點。

 

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