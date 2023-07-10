港元現報7.8294元貶值19點子，曾貶值最多40點子，報7.8315元，亦曾升值最多4點子，報7.8271元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.62點子至4.50119%；1星期HIBOR跌20.92點子至4.91821%；2星期HIBOR跌16.22點子至4.95071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.1點子至5.01946%；6個月期HIBOR跌1.89點子至5.07637%；12個月期HIBOR跌2.57點子至5.0825%。

美元指數現報102.422升值0.15點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.29149%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2321%，連續3日收窄，利差是2023年6月27日後最窄，當日差距為-0.2165%。

對上一次連續3日收窄，是2023年6月09日，當日利差報-0.7611%。

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