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內地通脹「歸零」 恒指半日收窄至升143點 南水轉流入

耶倫訪華、螞蟻及騰訊遭罰款，以及金管局放寬按揭，開市前受上述三大消息推動，港股高開後曾創一周最大升幅並升穿10天線，但內地公布通脹「歸零」，連同PPI齊齊破底兼遜預期，憂慮內地經濟前景，港股升幅收窄。

恒指今早高開381點，高位升415點，低位升102點，高低波幅313點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為26.07%，下跌為22.61%，無升跌為51.3%。

恒指半日升143點或0.78%，報18509點，大市成交金額449億元；國指升43點或0.7%，報6241點。恒生科技指數收報3950點，升1.25%。

藍籌股成交金額184.45億元，佔大市成交41.08%；科指成份股成交金額110.87億元，佔大市成交24.69%；國指成份股成交金額160.46億元，佔大市成交35.73%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.09億港元，佔大市成交的0.24%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.68%，至85.46億元，佔大市成交18.99%。牛熊證成交金額33.47億元，減少42.77%；窩輪成交金額51.99億元，減少10.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。

藍籌44隻升，31隻下跌，5隻無升跌。新奧（2688）升5.72%，收報89.65元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌2.05%，收報93.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.1元，升4.43%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報53.25元，跌2.47%。

恒指受制於10天線(18941.18點)。科指升穿10天線(3976.43點)，20天線(4009.93點)、100天線(4005.45點)、250天線(4010.76點)得而復失。

北水南下合計淨流出3.07億元，較上日減少92.68%，淨流入金額是7月6日32.27億元後最多。北水連續第2日流出，累計流出44.98億元，對上一次連續2日淨流出是6月21日。南水北上合計淨流入22.89億元人民幣，終止連續4日流出。

佳兆業（1638）：將極力反對清盤呈請。創上市新低，見0.173元，收報0.182元，跌12.5%。

慧居科技（2481）上市，定價3.6元。創上市新高，見3.62元，創上市新低，見3.42元，收報3.42元，跌5%。

金管局放寬按揭。瑞銀指對發展商現金流正面。本地地產股，新世界發展（0017）收報18.26元，跌1.4%。新鴻基地產（0016）收報93.15元，跌2.05%。長實集團（1113）見52周低41.7元，收報42元，跌0.12%。恒地（0012）收報22.7元，升0.22%。信和置業（0083）收報9.25元，跌0.54%。華置（0127）收報2.25元，跌0.88%。嘉華國際（0173）收報2.49元，無升跌。

藥明生物（2269）建議分拆藥明合聯生物於本港獨立上市。收報37.45元，跌0.93%。

被罰款71億人幣，螞蟻集團：堅決服從，將進一步落實合規治理水平。螞蟻集團建議回購最多7.6%股權，估值較2020年大降72%。阿里巴巴（9988）稱正考慮參與螞蟻集團建議回購。收報87元，升3.2%。

騰訊（0700）旗下財付通遭人行判罰30億人幣。收報331.6元，升1.53%。

思捷環球（0330）發盈警，料5個月虧損6億元。見52周低0.54元，收報0.55元，跌5.17%。

思路迪（1244）發盈喜，料半年毛利增最多74%。創上市新高，見115.7元，收報113.2元，升1.62%。

心連心化肥（1866）發盈警，料中期純利跌最多46%。收報3.32元，升1.84%。

小米（1810）物色汽車交付中心場地，最少泊120架。收報10.66元，跌1.3%。

中國中免（1880）中期盈利跌近2%。收報112.1元，升8.1%。

葉茂林減持耀才（1428）逾1745萬股，套現近2839萬。收報1.65元，跌0.6%。

恒鼎實業（1393）第二季原煤產量升2%。收報0.31元，跌1.59%。

白花油（0239）發盈喜，料上半年可扭虧為盈。創52周高，見1.71元，收報1.61元，升0.63%。

舜宇（2382）6月手機鏡頭出貨量升25%，模組升29%，車載鏡頭升19%。收報74.55元，升0.47%。

順豐同城（9699）料發盈喜，料上半年扭虧為盈。收報10.1元，升7.1%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見115.7元，收報113.2元，升1.62%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.45元，收報2.4元，升3.9%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.37元，收報5.25元，升3.14%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見6.71元，收報6.4元，升4.92%；藥師幫（9885）創上市新高，見27.85元，收報27.55元，升9.54%；慧居科技（2481）創上市新高，見3.62元，創上市新低，見3.42元，收報3.42元，跌5%；伊泰（3948）創52周高，見17.44元，收報17.42元，升0.23%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升4.55%；白花油（0239）創52周高，見1.71元，收報1.61元，升0.63%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升1.19%；富士高實業（0927）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升20.99%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升21.21%；信星集團（1170）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升25%；中國利郎（1234）創52周高，見4.28元，收報4.22元，升0.96%；錢唐控股（1466）創52周高，見0.88元，收報0.77元，跌3.75%；達力普控股（1921）創52周高，見3.13元，收報3.09元，升6.55%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.455元，收報0.455元，跌10.78%；佳兆業（1638）低見0.173元，收報0.182元，跌12.5%；海螺創業（0586）低見9.2元，收報9.21元，跌2.23%；瑞安建業（0983）低見0.98元，收報0.98元，跌5.77%；中譽集團（0985）低見1.1元，收報1.1元，跌4.35%；香港寬頻（1310）低見4.13元，收報4.13元，跌0.24%；諾發集團（1360）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；佳兆業集團（1638）低見0.173元，收報0.182元，跌12.5%；弘陽服務（1971）低見0.435元，收報0.495元，跌4.81%；浙商銀行（2016）低見2.38元，收報2.39元，跌2.05%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見41.7元，收報42元，跌0.12%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.86元，跌2.27%；石藥（1093）低見6.47元，收報6.5元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；山水水泥（0691）低見1.05元，收報1.05元，跌3.67%；港通控股（0032）低見8.19元，收報8.2元，跌0.61%；王氏國際（0099）低見1.55元，收報1.55元，跌3.73%；德祥地產（0199）低見0.75元，收報0.8元，跌6.98%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.81元，跌3.57%；思捷環球（0330）低見0.54元，收報0.55元，跌5.17%。

異動股

上升異動股，包括，聖馬丁國際（0482）收報0.245元，升96%；奇士達（6918）創上市新低，見0.375元，收報0.65元，升47.73%；均安控股（1559）收報0.099元，升41.43%；信星集團（1170）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升25%；中國育兒網絡（1736）收報0.167元，升23.7%；YUSEI（0096）收報0.57元，升21.28%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升21.21%；富士高實業（0927）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升20.99%；金慧科技（8295）收報0.043元，升19.44%；中天順聯（0994）收報0.59元，升18%。

下跌異動股，包括，中國金石（1380）收報0.4元，跌17.53%；國瑞健康（2329）平上市低位0.13元，收報0.135元，跌16.67%；佳兆業資本（0936）收報0.305元，跌15.28%；夢東方（0593）收報0.85元，跌15%；米格國際控股（1247）收報0.86元，跌14.85%；同景新能源（8326）收報0.141元，跌14.55%；維力生活科技（1703）見52周低0.247元，收報0.249元，跌14.14%；亞洲速運（8620）收報0.217元，跌12.85%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.173元，收報0.182元，跌12.5%。

 

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