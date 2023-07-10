前金融管理局總裁任志剛表示，現時人民幣國際化速度較預期慢，多數要由下至上發展，其中考慮不同因素，尤其政治層面。他認為，香港應充分利好本港國際金融中心角色，同時做好外循環，將人民幣推至資本市場，包括股票、財富管理等。他續指，現時人民幣即時支付系統每日交投量較港幣大，毋須擔心因香港離岸人民幣資金池小而未能容納很多國際活動的問題。他提到，多貨幣金融基礎設施平台，最適合香港作為國際金融中心的功能。
另外，他認為國際形勢逐漸緊張，中西金融戰難以避免，但指早前中美會面後，雙方都認為不要影響經濟與金融的發展，反映兩國關係有所回暖。
任志剛又表示，香港PE市盈率只有單位數，而美國20-30市盈率。「中國（包括香港）在外面有4萬多億美元淨資產，是最大債權國；而美國是最大負債國，有16萬億美元。」他又認為，「中國前景是好，但受西方傳媒做好多故事下，影響投資者對中國概念有關嘅嘢，令佢哋繼續觀望態度。」
至於香港在中東市場發展的角色，中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港要主動增加熟識中東市場和文化的當地專家，以更了解中東市場，穩固阿拉伯市場發展。同時，香港應作為內地與中東的協調者。他指出，部分中東企業有意增加人民幣資產，並對內房行業有興趣，因此香港要幫助中東客戶了解更多內地市場和人民幣的優勢。
對於國際貨幣基金組織（IMF）早前發布的官方外匯儲備貨幣構成，人民幣僅佔約3%，美元則佔近六成。孫煜認為，雖然全球人民幣儲備較低，但人民幣有分散風險、更多投資回報等優勢，因此香港應要幫助全球客戶更了解其貨幣好處，以及完善產品服務，增加市場流動性。
此外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港近期推出不同範疇措施，包括增設雙櫃台模式、ETF市場多元化、去中心和數碼化等，以加強香港作為綜合金融中心的地位。至於虛擬資產發展，他認為虛擬資產逐漸成國際趨勢，而其技術能提升經濟系統運行效率。被問到虛擬資產如何支持本地經濟發展，他認為未來香港經濟要有「新舊」和「承先啓後」，香港作為綜合金融中心，應涵蓋不同範疇，例如特專科技上市融資、家族辦公室和綠色金融，並料明年推出穩定幣監管，因此他認為重點是金融科技如何連繫經濟系統的效率。
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