另外，他認為國際形勢逐漸緊張，中西金融戰難以避免，但指早前中美會面後，雙方都認為不要影響經濟與金融的發展，反映兩國關係有所回暖。

任志剛又表示，香港PE市盈率只有單位數，而美國20-30市盈率。「中國（包括香港）在外面有4萬多億美元淨資產，是最大債權國；而美國是最大負債國，有16萬億美元。」他又認為，「中國前景是好，但受西方傳媒做好多故事下，影響投資者對中國概念有關嘅嘢，令佢哋繼續觀望態度。」

至於香港在中東市場發展的角色，中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港要主動增加熟識中東市場和文化的當地專家，以更了解中東市場，穩固阿拉伯市場發展。同時，香港應作為內地與中東的協調者。他指出，部分中東企業有意增加人民幣資產，並對內房行業有興趣，因此香港要幫助中東客戶了解更多內地市場和人民幣的優勢。

對於國際貨幣基金組織（IMF）早前發布的官方外匯儲備貨幣構成，人民幣僅佔約3%，美元則佔近六成。孫煜認為，雖然全球人民幣儲備較低，但人民幣有分散風險、更多投資回報等優勢，因此香港應要幫助全球客戶更了解其貨幣好處，以及完善產品服務，增加市場流動性。

此外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港近期推出不同範疇措施，包括增設雙櫃台模式、ETF市場多元化、去中心和數碼化等，以加強香港作為綜合金融中心的地位。至於虛擬資產發展，他認為虛擬資產逐漸成國際趨勢，而其技術能提升經濟系統運行效率。被問到虛擬資產如何支持本地經濟發展，他認為未來香港經濟要有「新舊」和「承先啓後」，香港作為綜合金融中心，應涵蓋不同範疇，例如特專科技上市融資、家族辦公室和綠色金融，並料明年推出穩定幣監管，因此他認為重點是金融科技如何連繫經濟系統的效率。

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