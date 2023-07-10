今年6月，國泰航空四班貨運航班於新加坡樟宜機場啟程前加注SAF；而此前於2022年，國泰航空曾在香港國際機場為特定商業航班加注SAF，並在過去六年間於歐洲為A350新飛機的交付飛行航班加注SAF。

國泰集團行政總裁林紹波表示，這次是國泰航空邁向於2050年實現淨零碳排放目標的一項重要里程碑，國泰亦會持續引領航空業探索不同的減碳方案，並倡議與多方面的持份者通力合作，共同應對氣候變化。

林亦相信採用SAF是實現航空業達致淨零碳排放目標的關鍵舉措，希望透過在樟宜機場及香港國際機場為特定商業航班加注 SAF，強化亞太地區對 SAF的認識，並向當地供應鏈釋放出航空公司對 SAF 有明確需求的重要訊號。

是次使用的一批純SAF以100%餐飲廢油為原料，符合國際永續發展與碳驗證（ISCC）的歐盟（EU）標準。按全生命周期計算，與傳統噴氣燃料相比，它可以減少近90%的溫室氣體排放，從而提供更低的溫室氣體排放航空旅行和航空貨運解決方案。

是次加注由埃克森美孚亞太區私人有限公司負責混合及供應的 SAF；埃克森美孚亞太油品業務副總裁黄淑芬表示，很高興與國泰航空合作，公司會繼續專注於發展低溫室氣體排放燃料業務，利用我們的運營和物流能力，以協助航空業的脫碳目標。

國泰於2022年推行亞洲首個主要的「企業可持續航空燃油計劃」，共有8家企業參與為創始成員。有關計劃讓企業顧客透過使用SAF減少其商務旅遊或航空貨運的碳足跡；國泰希望有關計劃於2023年引入更多的企業顧客。

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