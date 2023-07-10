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ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投

【明報專訊】近月港股交投每况愈下，但追蹤恒指的盈富基金（2800）上半年成交更趨活躍，單計今年第二季，日均成交量已近60億元，逼近恒指重磅股騰訊（0700），穩佔港股活躍成交榜第二位（見表）。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊接受本報專訪剖析，本港於去年7月推出「ETF通」引進北水，成為強勁的催化劑以外，ETF交易豁免印花稅帶動高頻交易及指數套戥買賣盤，以至長線投資者的趁低吸納買盤，均為支持盈富交投及管理資產規模（AUM）逆市持續增長的關鍵。

明報記者 劉德斌、鄺海盈

李佩珊指出，以5月份數據看，ETF通的交易額已佔ETF整體交投量約15%，成為帶動恒生投資管理的盈富及另一旗艦ETF恒生國指ETF（2828）的主要動力。「港股通一直都在加入很多不同股份，但相對恒指及國指ETF，仍然有一些不同的成分股現在未能經港股通直接買入（包括阿里巴巴，9988），可以通過ETF通有不同的投資敞口（exposure）。」

「ETF通」今年5月的日均交易量近17億港元，由年初至今，恒生投資管理的3隻ETF亦已佔「ETF通」交易額約八成。

受惠ETF產品交易豁免印花稅

北水成為推升ETF交投的生力軍毋容置疑，但北水流向飄忽難測則令市場不解。例如6月5日盈富單日吸資逾77億元後，翌日旋即淨流出65億元，令人難解投資者背後取態。據李佩珊了解，參與ETF通交易的北水當中，有較多為量化基金（Quant Fund）透過港股波動來進行交易。「這些買賣通常都是一些機構投資者主導，經驗比較豐富的ETF交易員，背後有很多不同交易的策略和有不同交易的目的。」

北水買賣活躍以外，ETF產品交易豁免印花稅，催生高頻交易及指數套戥交易，李佩珊相信亦為推動盈富及國指ETF交投活躍的因素之一。「我們看到他們（專業投資者）可能是透過系統進行比較高頻的交易，以及在現貨和期貨的差價中套利，買賣一些指數成分股、期指和ETF進行套戥交易。」被問及港府於2021年起上調印花稅三成（至0.13%），是否令ETF交易的成本優勢更突出時，她亦直言相信有直接關係。

目前，本港ETF市場已躋身亞太區內最活躍的市場前列。據恒生投資統計，以日均交投量佔AUM比例計算，本港以3.69%排第二，僅次於中國內地約5.53%，隨後則為韓國約2.53%。

盈富佔港股活躍榜第二名

恒生投資於去年9月起接任盈富基金經理人，李佩珊表示，盈富基金的日均交投量佔總資產管理約5%，其資產管理總值由接手前的不足1100億元增至現時接近1300億元，AUM增長亦為推升ETF交投量的原因之一。盈富基金及恒生國企，今年初至今亦分別穩佔港股活躍交投榜的第二及第五位。

恒指近日再度回落至19,000點以下水平，李佩珊稱，盈富基金不論市盈率或者市帳率亦在歷史上較低水平。她指去，恒指過住平均市盈率約為13.3倍、市帳率約為1.7倍，但截至6月，分別跌至9.69倍及1.63倍，反映存在投資價值，並很可能達至吸引的水平。按過去經驗，盈富的AUM水平並未跟隨指數下跌，很多時反見增長，相信反映有長線投資者趁低吸納。

 

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