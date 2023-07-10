Sweaty Startup創始人Nick Huber在Twitter上發帖文，提到有關財富等級。特斯拉（Tesla）CEO 馬斯克表示，他人生最終目標是實現「第9級財富」，讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。
Nick Huber的帖文指：「財富只有3個等級：一，你可以毫無壓力地支付賬單和房租；二，你可以在任何一家餐館吃飯，不用看也不用擔心價格；三，你可以去任何你想去的地方而不用擔心價格。除此之外，生活並不會因為更多的錢而改變。除此之外，生活並不會因為更多的錢而改變。」
矽谷大數據公司Palantir的聯合創始人Joe Lonsdale轉發了這條帖文，並回應指:「第7級是你可以培養、裝備並無限期維持足夠的軍隊來威懾民族國家，顯然Nick並沒有認真考慮過這一點。」
馬斯克亦回應指：「第9級是讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。這就是為什麼我在收集資源。」
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