moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

馬斯克：冀讓人類成為多星球物種 實現真正太空文明

Sweaty Startup創始人Nick Huber在Twitter上發帖文，提到有關財富等級。特斯拉（Tesla）CEO 馬斯克表示，他人生最終目標是實現「第9級財富」，讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。

Nick Huber的帖文指：「財富只有3個等級：一，你可以毫無壓力地支付賬單和房租；二，你可以在任何一家餐館吃飯，不用看也不用擔心價格；三，你可以去任何你想去的地方而不用擔心價格。除此之外，生活並不會因為更多的錢而改變。除此之外，生活並不會因為更多的錢而改變。」

矽谷大數據公司Palantir的聯合創始人Joe Lonsdale轉發了這條帖文，並回應指:「第7級是你可以培養、裝備並無限期維持足夠的軍隊來威懾民族國家，顯然Nick並沒有認真考慮過這一點。」

馬斯克亦回應指：「第9級是讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。這就是為什麼我在收集資源。」

 

其他報道

中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資

ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投

國泰航空首次於海外為商業航班加注可持續航空燃油

Vesync第二季銷售總額增約33%

半日沽空金額73億 盈富沽空金額最多

內地通脹「歸零」 恒指半日收窄至升143點 南水轉流入

任志剛：人民幣國際化速度較預期慢  外媒打壓令投資者對中概股觀望

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止3連升 隔夜息跌71點子

法國財長：希望特斯拉能在法國建廠

李澤楷：說好香港故事 需要傳媒尊重事實 立論持平

科倫博泰生物IPO下限定價 一手中籤率75%

佛州州長德桑蒂斯：倘當選總統會取消中國「最惠國待遇」

內地6月CPI降至近兩年半低 PPI跌幅逾7年半最多 齊遜預期

恒指高開381點 科指升2.6% 齊升穿10天線 阿里升5.5%

大摩：離岸人民幣或有機會反彈至7.1

港股ADR升335跌點 夜期高水393點 美期亞股個別發展

耶倫：未排除美國經濟衰退可能性

佳兆業：將極力反對清盤呈請

北水增持盈富 減持建行