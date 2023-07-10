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匯豐 One 續推新優惠拓展千禧客群 助年輕客戶開始財富規劃

匯豐One推出三周年，為協助更多千禧客戶開始財富規劃，今年繼續推出年度市場推廣活動及新客戶優惠；投資方面，「匯豐 Trade25」的合資格年齡延伸至 35 歲或以下客戶、加入後可享一世免佣及免平台服務費交易港股、美股和中國 A 股、首次完成指定交易滿500元或以上可獲500元現金獎賞、以「FlexInvest 靈活智投」設定每月投資1000元或以上可獲300元現金獎賞，與好友分享優惠更可賺額外價值高達500元PayMe優惠券、並首次完成「Future Planner」可獲價值100元咖啡或HKTVmall優惠券等。

新客戶以手機開戶可獲200元現金獎賞，現有客戶可獲100元現金獎賞，亦可獲免費10萬元癌症保障及享高達3.75%港元儲蓄存款年利率；另外，成功投保指定人壽保險計劃可獲高達500元的獎賞錢

匯豐資料顯示截至今年5月，每十位18至34歲的香港千禧世代，就有六位為匯豐的客戶。而匯豐One 18至25歲投資回報最高的5%的客戶，今年首季的投資利潤中位數達2.8萬元，為平均月薪的1.4倍。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，匯豐藉提供高性價比的數碼理財體驗，讓千禧客戶能以更低成本起步，培養健康理財習慣；匯豐亦提供10萬元的一年癌症保障，協助客戶防患於未然、協助應付生活驟變。

為幫助千禧客戶撃破投資迷思，匯豐伙拍ERROR成員何啟華及「阿 Dee 2.0」梁浩朗首度合作拍攝廣告，展示滙豐低門檻而高性價比的理財投資體驗；「Reth!nk 投資」系列的宣傳於 7 月起推出。

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