陳茂波表示，香港經濟受外內因素影響，包括地緣政治或長期存在、息率持續高企以致投資者觀望、勞動力短缺和土地供應等，指政府正努力解決。他舉例，高才通計劃去年10月至今年6月有約9萬人申請，其中已批准約8萬人。

至於香港web 3發展，他指虛擬資產行業近兩年有不同問題發生，但認為其底層技術非常重要，並長期存在，包括去平台化和區塊鏈的方便、保險和透明等好處，用在金融創科是最好，故支持香港發展web3。他指出，包容上述技術的同時，要有相若水準的風險管理，令web3 有責任和秩序發展。

樓市方面，他表示，樓價去年跌15%後，今年首季有反彈，到5至6月轉為淡靜，但整體成交價較去年底仍升5至6%；而成交量跌至4.5萬個單位，相比2021年一手和二手交投合共約7萬個單位，認為是有秩序調整，亦沒引起系統性風險和市場恐慌。

股市方面，陳茂波指去年成交額跌15%，今年6月底再跌多幾個百分比，主要因為香港金融受外圍因素影響，而且近八成的成交量是內地企業，在過去半年在地緣政治環境下，增加交投壓力。而日均成交量由去年約1250億元回落至約1000億元，尤其近兩、三個月。

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