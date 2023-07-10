內地CPI「歸零」，加上PPI續跌，通縮預期升溫，預期內地將推出更多刺激措施，人民幣由升值轉貶值，逼近7.25，抵銷耶倫訪華、螞蟻及騰訊遭罰款，以及金管局放寬按揭的利好，港股創近一周最大升幅，升幅持續收窄，午後曾收窄至僅升51點。