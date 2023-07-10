內地CPI「歸零」，加上PPI續跌，通縮預期升溫，預期內地將推出更多刺激措施，人民幣由升值轉貶值，逼近7.25，抵銷耶倫訪華、螞蟻及騰訊遭罰款，以及金管局放寬按揭的利好，港股創近一周最大升幅，升幅持續收窄，午後曾收窄至僅升51點。
恒指今早高開381點，高位升415點，低位升51點，全日高低波幅364點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為32.11%，下跌為27.53%，無升跌為40.34%。
恒指收市升114點或0.62%，報18479點，大市成交金額782億元，較上日減少21.28%，是7月4日760.46億元成交後最少；國指升36點或0.59%，報6235點。恒生科技指數收報3945點，升1.13%。
藍籌股成交金額379.95億元，佔大市成交48.58%；科指成份股成交金額210.87億元，佔大市成交26.96%；國指成份股成交金額322.8億元，佔大市成交41.27%。
24隻雙櫃台股，總成交1.61億元人民幣，相當於約1.74億港元，佔大市成交的0.22%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.41%，至99.77億元，佔大市成交12.74%。牛熊證成交金額43.73億元，減少25.24%；窩輪成交金額56.03億元，減少3.51%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。工行（1398）、中移動（0941）、中國銀行（3988）拖累大市。
藍籌48隻升，31隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升6.43%，收報90.25元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.32%，收報27.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.86元，升4.07%；跌幅最大的是閱文（0772）收報30.6元，跌4.82%。
恒指受制於10天線(18938.21點)。科指升穿10天線(3975.93點)，20天線(4009.68點)、100天線(4005.4點)、250天線(4010.74點)得而復失。
北水南下合計淨流出11.98億元，較上日減少71.41%，連續第2日流出，累計流出53.89億元。南水北上合計淨流入12.3億元人民幣，終止連續4日流出。
招行（3968）反擊高盛研究報告：計算邏輯錯誤 誤導投資者。收報32.85元，升0.92%。
國泰航空（0293）首次於海外為商業航班加注可持續航空燃油。收報8.04元，跌0.25%。
Vesync（2148）第二季銷售總額增約33%。收報3.04元，跌0.33%。
佳兆業（1638）：將極力反對清盤呈請。創上市新低，見0.173元，收報0.175元，跌15.87%。
慧居科技（2481）上市，定價3.6元。創上市新高，見3.62元，創上市新低，見3.32元，收報3.6元，無升跌。
金管局放寬按揭。瑞銀指對發展商現金流正面。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報18.34元，跌0.97%。新鴻基地產（0016）收報93.55元，跌1.63%。長實集團（1113）見52周低41.7元，收報42.2元，升0.36%。恒地（0012）收報22.75元，升0.44%。信和置業（0083）收報9.32元，升0.22%。華置（0127）收報2.27元，無升跌。嘉華國際（0173）收報2.49元，無升跌。
藥明生物（2269）建議分拆藥明合聯生物於本港獨立上市。收報38元，升0.53%。
被罰款71億人幣，螞蟻集團：堅決服從，將進一步落實合規治理水平。螞蟻集團建議回購最多7.6%股權，估值較2020年大降72%。阿里巴巴（9988）稱正考慮參與螞蟻集團建議回購。收報87元，升3.2%。
騰訊（0700）旗下財付通遭人行判罰30億人幣。收報328.8元，升0.67%。
思捷環球（0330）發盈警，料5個月虧損6億元。見52周低0.54元，收報0.55元，跌5.17%。
思路迪（1244）發盈喜，料半年毛利增最多74%。創上市新高，見115.7元，收報115.6元，升3.77%。
心連心化肥（1866）發盈警，料中期純利跌最多46%。收報3.28元，升0.61%。
小米（1810）物色汽車交付中心場地，最少泊120架。收報10.66元，跌1.3%。
中國中免（1880）中期盈利跌近2%。收報110.5元，升6.56%。
葉茂林減持耀才（1428）逾1745萬股，套現近2839萬。收報1.65元，跌0.6%。
恒鼎實業（1393）第二季原煤產量升2%。收報0.31元，跌1.59%。
白花油（0239）發盈喜，料上半年可扭虧為盈。創52周高，見1.71元，收報1.6元，無升跌。
舜宇（2382）6月手機鏡頭出貨量升25%，模組升29%，車載鏡頭升19%。收報74.45元，升0.34%。
順豐同城（9699）料發盈喜，料上半年扭虧為盈。收報10.52元，升11.56%。
破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見115.7元，收報115.6元，升3.77%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.45元，收報2.4元，升3.9%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.64元，收報1.63元，升3.82%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.37元，收報5.07元，跌0.39%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.2元，收報7.2元，升18.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1035.6元，收報1035.6元，升0.01%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.44元，收報10.44元，升1.66%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1075.25元，收報1075.25元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530元，收報530元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見118.5元，收報118.5元，升0.34%；藥師幫（9885）創上市新高，見29.35元，收報29.1元，升15.71%；慧居科技（2481）創上市新高，見3.62元，創上市新低，見3.32元，收報3.6元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17.44元，收報17.42元，升0.23%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.27元，升0.89%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.24元，收報0.237元，升7.73%；白花油（0239）創52周高，見1.71元，收報1.6元，無升跌；域能控股（0442）創52周高，見1.5元，收報1.31元，升3.15%；聖馬丁國際（0482）創52周高，見0.315元，收報0.275元，升120%；華訊（0833）創52周高，見0.66元，收報0.66元，升3.13%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升1.19%；富士高實業（0927）創52周高，見0.98元，收報0.82元，升1.23%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升21.21%。
29隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.45元，收報0.455元，跌10.78%；佳兆業（1638）低見0.173元，收報0.175元，跌15.87%；景瑞（1862）低見0.06元，收報0.06元，跌9.09%；21世紀教育（1598）低見0.231元，收報0.249元，跌0.4%；海螺創業（0586）低見9.1元，收報9.17元，跌2.65%；恒盛地產（0845）低見0.045元，收報0.047元，跌2.08%；瑞安建業（0983）低見0.98元，收報0.98元，跌5.77%；中譽集團（0985）低見0.79元，收報0.84元，跌26.96%；香港寬頻（1310）低見4.13元，收報4.13元，跌0.24%；諾發集團（1360）低見0.018元，收報0.019元，跌5%。
58隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.079元，收報0.084元，升3.7%；長實集團（1113）低見41.7元，收報42.2元，升0.36%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.88元，無升跌；石藥（1093）低見6.47元，收報6.52元，升0.31%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；兗煤（1171）低見11.86元，收報11.92元，跌0.33%；山水水泥（0691）低見1.05元，收報1.07元，跌1.83%；港通控股（0032）低見8.19元，收報8.2元，跌0.61%；王氏國際（0099）低見1.55元，收報1.65元，升2.48%；凱聯國際酒店（0105）低見7.9元，收報7.9元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，聖馬丁國際（0482）創52周高，見0.315元，收報0.275元，升120%；均安控股（1559）收報0.138元，升97.14%；奇士達（6918）創上市新低，見0.375元，收報0.76元，升72.73%；金力集團（3919）收報0.09元，升36.36%；煜榮集團（1536）收報0.148元，升26.5%；中國天弓控股（0428）收報0.36元，升26.32%；中國育兒網絡（1736）收報0.17元，升25.93%；金威醫療（8143）收報0.042元，升23.53%；拉近網娛（8172）收報0.056元，升21.74%；YUSEI（0096）收報0.57元，升21.28%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升21.21%。
下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）收報0.25元，跌64.79%；中國基礎能源（8117）收報0.064元，跌32.63%；生活概念（8056）收報0.145元，跌28.57%；中譽集團（0985）創上市新低，見0.79元，收報0.84元，跌26.96%；京維集團（1195）收報0.019元，跌24%；國瑞健康（2329）創上市新低，見0.123元，收報0.124元，跌23.46%；維力生活科技（1703）見52周低0.209元，收報0.225元，跌22.41%；中國數字視頻（8280）收報0.035元，跌22.22%；亞洲速運（8620）收報0.199元，跌20.08%；中國金石（1380）收報0.4元，跌17.53%；官醞控股（8513）收報0.075元，跌16.67%。
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