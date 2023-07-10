內地市場零售值增長25.2%，同店銷售自過去兩個季度起穩定增長，第一季增長8.5%，但同店銷量反跌1%，其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售跌4.1%，但其零售值增加8%；黃金首飾及產品的同店銷售增長為9.9%，平均售價維持於5500元。另外，受益於季內較高單價珠寶的銷售增長，內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價增加至8000元。

另外，受其穩定的開店步伐及店舖效益上升所支持，內地的周大福珠寶加盟店的零售值於季內上升34.8%，其對內地相關零售值的貢獻擴大至68.1%；電子商務對內地零售值的貢獻為4.6%，銷量佔比則為11%。

而香港、澳門及其他市場的零售值增長為64%；內地邊境口岸重開後，同店銷售同樣增長64.2%，其中香港增長64.9%，而澳門則上升62.1%；同店銷量亦升36.7%，其中，因穩健銷量及價格上升所帶動，香港及澳門珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售增加16.9%，平均售價為16700元；黃金首飾及產品的同店銷售增長逾101%，平均售價上升至8300元。

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