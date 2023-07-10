陳志華發表題為「假如全香港都係貴價餐廳，沒有茶餐廳，社會如何可以運作？」文章，指一個成功的社會，不可能全部都是貴價餐廳，更需要開設茶餐廳，迎合各階層的需要。文章指，近年監管機構不斷提升上市門檻及要求，對於已上市的小企業來說，無疑是當「賊」去招呼。

他又指，比較美國市場的各種徵費，香港比美國高最少3.5倍。香港與美國之間，有很多共同上市的大市值公司，他指投資者為何要到香港付出高昂的徵費，去買入同一隻股票？在這情況下，香港大市交投，很難不會萎縮。而且，香港上市門檻高，持續上市成本亦高昂。他認為，已經符合這麼多要求的大企業，面對香港多項規管，加上二手市場交投成本高，孖展規管又嚴格，可能影響到上市後的交投量，未必會選擇在港上市。

他直言，監管機構不要認為大型獨角獸一定會來香港上市，因為在港上市並無競爭力，而且未必有足夠投資者認購，在這情況下，相信許多大企業會棄港或不斷延遲上市計劃，香港的新股集資額排名跌出十大不是沒有可能。