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聯儲局官員撐加息 美債息回落 等通脹數據 道指升209點

聯儲局三位官員同日表示今年仍需升息才能使通脹向2%目標回歸。其中三藩市聯儲行長建議年內再加息兩次。市場交投謹慎，交易員一邊解讀多位聯儲局官員的最新講話，一邊在等待關鍵通脹數據及財報季的揭幕。美債息回落，債息倒掛個別發展，美股向上。

道瓊斯工業平均指數收漲209點，升幅0.63%，報33944點。標普500指數收漲10點，升幅0.25%，報4409點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.19%，報13685點。

家得寶升2.47%，報310.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而微軟跌1.6%，報331.83元，拖累道指35點。

科技股方面，蘋果收市報188.61元，跌1.08%，谷歌母公司Alphabet收市報116.45元，跌2.53%，亞馬遜收市報127.13元，跌2.04%，Facebook收市報294.1元，升1.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報448點。德國DAX指數收漲0.45%，報15673點；法國CAC 40指數漲0.45%，報7143點；英國富時100指數收漲0.24%，報7273點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.2%，報6739點。

美國2年期債息曾跌最多1.96%，低見4.8492厘，是7月3日4.8437厘後最低。連跌2日，累跌0.123厘，對上一次連跌2日是5月31日。

美國10年期債息曾跌最多1.92%，是6月23日後最大跌幅。曾低見3.9838厘，是7月6日3.9276厘後最低。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至84.656基點，是6月14日82.549基點後最窄。連續5日收窄，累計21.533基點，對上一次連升5日是4月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至140.41基點，是7月7日143.275基點後最闊。

道指曾升最多0.66%，是6月30日後最大升幅，曾高見33958.36點，是7月7日34036.38點後最高。今日收市報33944.4點，是7月5日後收市新高，當日報34288.64點。

標指曾升最多0.31%，是7月7日後最大升幅。曾高見4412.6點，是7月7日4440.39點後最高。收市報4409.53點，是7月6日後收市新高，當日報4411.59點。

納指曾升最多0.23%，是7月7日後最大升幅。曾高見13692.41點，是7月7日13804.51點後最高。收市報13685.48點，是7月5日後收市新高，當日報13791.65點。

 

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