個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報331.98元；阿里巴巴（9988）升1.85%，折合報88.61元；美團（3690）升1.45%，折合報122.86元；匯控（0005）升0.41%，折合報61.2元；建行（0939）跌0.28%，折合報4.37元。

道期現升0.017%；標期現升0.03%；納期現升0.01%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升1.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.88%。

VIX指數隔晚升1.61%或0.24點，報15.07點。

紐油現升0.5%或0.37美元，報73.36美元；布油現升0.41%或0.32美元，報78.01美元；金價現升0.03%或0.61美元，報1925.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.02%或2美元，報8372.5美元。美國10年期債息現升0.1%或0.004厘，報3.9978厘。

今日焦點股份可留意：

科倫博泰生物（6990）上市，定價60.6元。

創夢天地（1119）折讓8.3%配股 連發債 集資約8.7億。

潤地（1109）六月合同銷售按年降32%。

耀才證券（1428）：首季稅後純利升12%。

周大福（1929）第一季零售值增長29.4%。

騰訊增持中國儒意（0136）至25.45%。

雲鋒金融（0376）：委任方林為執行董事及行政總裁。

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