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恒指高開191點 科指升1.6% 科倫博泰上市平開

恒指今早高開191點或1.04%，報18671點，大市成交金額16億元；國指今早高開75點或1.21%，報6310點。恒生科技指數開市報4011點，升1.69%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10%，下跌為2.15%，無升跌為87.84%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、恒隆地產（0101）、長和（0001）拖累大市。

藍籌61隻升，2隻下跌，17隻無升跌。碧桂園（2007）升3.36%，報1.54元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.69%，報11.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，0隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報83.6元，升9%；跌幅最大的是金蝶（0268）無成交，報10.66元。

恒指續受制於10天線(18890.54點)。科指低於20天線(4013.04點)，高於250天線(4007.58點)。

完美醫療（1830）：6月醫療旅遊旗艦店銷售合同按月增26%。開市報4.35元，升0.46%。

科倫博泰生物（6990）上市，定價60.6元。開市報60.6元，無升跌。

創夢天地（1119）折讓8.3%配股 連發債 集資約8.7億。開市報3.38元，無升跌。

潤地（1109）六月合同銷售按年降32%。無成交，報31.45元。

耀才證券（1428）：首季稅後純利升12%。開市報1.66元，升0.61%。

周大福（1929）第一季零售值增長29.4%。開市報13.72元，升1.18%。

騰訊增持中國儒意（0136）至25.45%。無成交，報2元。

雲鋒金融（0376）：委任方林為執行董事及行政總裁。無成交，報1.16元。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見116.5元，開市報116.5元，升0.78%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括彩生活（1778）低見0.435元，開市報0.435元，跌4.4%；光榮控股（9998）低見0.125元，開市報0.125元，跌0.79%。

異動股

上升異動股，包括，IMAX（1970）開市報8.24元，升14.92%；瑩嵐集團（1162）開市報0.174元，升14.47%；晨訊科技（2000）開市報0.29元，升13.73%；首創環境（3989）開市報0.138元，升10.4%；靖洋集團（8257）開市報0.121元，升10%；蔚來（9866）開市報83.6元，升9%；福晟國際（0627）開市報0.013元，升8.33%；歡喜傳媒（1003）開市報1.24元，升6.9%。

下跌異動股，包括，聖馬丁國際（0482）開市報0.248元，跌9.82%；百應控股（8525）開市報0.33元，跌9.59%；恆宇集團（2448）開市報0.228元，跌8.8%；華南職業教育（6913）開市報1.24元，跌7.46%；普星能量（0090）平上市低位0.4元，開市報0.4元，跌6.98%；中國萬桐園（6966）見52周低0.295元，開市報0.295元，跌6.35%；S.A.S. DRAGON（1184）開市報3.01元，跌5.94%；中國銀河（6881）開市報3.86元，跌5.62%；寶積資本（8168）開市報0.27元，跌5.26%；綠城管理控股（9979）開市報5.65元，跌5.04%。

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