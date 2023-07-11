恒指今早高開191點或1.04%，報18671點，大市成交金額16億元；國指今早高開75點或1.21%，報6310點。恒生科技指數開市報4011點，升1.69%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10%，下跌為2.15%，無升跌為87.84%。