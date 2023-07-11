moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關

【明報專訊】經營HKTVmall而廣為港人熟知的香港科技探索（1137），上月底於回購公告中透露會「積極探索及擴展HKTVmall 及Everuts 平台於香港以外之零售市場」，其中包括大灣區。不過，本報發現HKTVmall未登陸內地已有冒牌貨出現。微信一個名為「科技探索有限公司服務中心」官方帳號，其所有文章及圖片均用上「香港科技探索有限公司」的商標LOGO，又多次以「HKTVmall」及「香港科技探索」自稱，表示會「全面進軍內地」。本報向香港科技探索查詢，獲回覆「上述公司並非本集團旗下公司，與本集團無任何關係。」

冒牌帳號設登入頁 要求用戶登記

香港科技探索回覆又指會了解更多詳情再跟進。今次HKTVmall冒牌官方帳號「科技探索有限公司服務中心」已獲官方「藍V」認證，註冊主體為「杭州科探電子商務有限公司」，IP屬地標注為香港，帳號「藍V」認證時間為4月27日，較香港科技探索披露積極發展大灣區市場更早。而且冒牌微信帳號更為用戶HKTVmall的「開店」方式，設有下載檔案等，要求用戶經一個與HKTVmall App登入畫面類近的頁面登記等。由於本報未能成功登記，故未知冒牌微信帳號取得用戶資料後作何用途。

非官方網站顯示股東為李靈杰及謝錦彪

雖然上述冒牌貨已獲得微信認證，惟微信認證說明顯示，「微信認證是騰訊對公眾號主體所提交的主體信息、資質文件的真實性與合法性進行書面甄別與核實的過程」，但「微信號的所有行為並不因微信認證成功而具備真實性與合法性」。

本報記者曾查詢內地一些全國企業信用查詢系統網站，未見有「杭州科探電子商務有限公司」資料，反而在一個非官方、資料數據均由用戶自行上載的商務網站載有其相關信息，顯示其註冊資本高達1.5億元（人民幣，下同），股東分別為「李靈杰」及「謝錦彪」，兩人分別出資1.275億元及2250萬元，持股85%及15%等。

不過，假帳號內多篇文章非常緊貼國策，以「習近平總書記明確指出」為開首，指今次「全面進軍內地，旨在為大陸居民提供最優質的服務，充分發揮新電商的引領作用……在擴大內需、促進國內國際雙循環」等，且每篇文章均顯示獲數千閱讀量等。

值得留意的是，今次已非本港企業或上市公司在內地第一次遭到冒牌，本地零售股、759阿信屋母企CEC國際（0759）便曾因商標早在中國被搶先註冊，欲經法律訴訟取回商標權，卻拖足數年仍未有進展。

明報記者