【明報專訊】經營HKTVmall而廣為港人熟知的香港科技探索（1137），上月底於回購公告中透露會「積極探索及擴展HKTVmall 及Everuts 平台於香港以外之零售市場」，其中包括大灣區。不過，本報發現HKTVmall未登陸內地已有冒牌貨出現。微信一個名為「科技探索有限公司服務中心」官方帳號，其所有文章及圖片均用上「香港科技探索有限公司」的商標LOGO，又多次以「HKTVmall」及「香港科技探索」自稱，表示會「全面進軍內地」。本報向香港科技探索查詢，獲回覆「上述公司並非本集團旗下公司，與本集團無任何關係。」
香港科技探索回覆又指會了解更多詳情再跟進。今次HKTVmall冒牌官方帳號「科技探索有限公司服務中心」已獲官方「藍V」認證，註冊主體為「杭州科探電子商務有限公司」，IP屬地標注為香港，帳號「藍V」認證時間為4月27日，較香港科技探索披露積極發展大灣區市場更早。而且冒牌微信帳號更為用戶HKTVmall的「開店」方式，設有下載檔案等，要求用戶經一個與HKTVmall App登入畫面類近的頁面登記等。由於本報未能成功登記，故未知冒牌微信帳號取得用戶資料後作何用途。
雖然上述冒牌貨已獲得微信認證，惟微信認證說明顯示，「微信認證是騰訊對公眾號主體所提交的主體信息、資質文件的真實性與合法性進行書面甄別與核實的過程」，但「微信號的所有行為並不因微信認證成功而具備真實性與合法性」。
本報記者曾查詢內地一些全國企業信用查詢系統網站，未見有「杭州科探電子商務有限公司」資料，反而在一個非官方、資料數據均由用戶自行上載的商務網站載有其相關信息，顯示其註冊資本高達1.5億元（人民幣，下同），股東分別為「李靈杰」及「謝錦彪」，兩人分別出資1.275億元及2250萬元，持股85%及15%等。
不過，假帳號內多篇文章非常緊貼國策，以「習近平總書記明確指出」為開首，指今次「全面進軍內地，旨在為大陸居民提供最優質的服務，充分發揮新電商的引領作用……在擴大內需、促進國內國際雙循環」等，且每篇文章均顯示獲數千閱讀量等。
值得留意的是，今次已非本港企業或上市公司在內地第一次遭到冒牌，本地零售股、759阿信屋母企CEC國際（0759）便曾因商標早在中國被搶先註冊，欲經法律訴訟取回商標權，卻拖足數年仍未有進展。