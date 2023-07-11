據華爾街日報報道，Twitter早前稱其6月的月度活躍用戶數約為5.35億，而Meta推出的新社交平台Threads推出不到一周，註冊人數就達到了1億。至少兩家第三方機構估計，Twitter的流量正同步下降，意味Twitter用戶可能改用Threads，而非同時使用兩個平台。
Twitter和Threads的介面和功能相似，都專注分享簡短的文字，也允許用戶發布照片和影片；但加入Threads需要擁有Instagram的帳戶，使註冊變得簡單快捷，但刪除Threads帳戶亦會同時刪除Instagram帳戶。
根據追蹤線上流量的SimilarWeb的數據，Threads推出首兩天，Twitter的流量比前一周同期下降了5%，與去年同期相比下降11%。
周日，雲基礎設施公司Cloudflare首席執行官Matthew Prince在Twitter上發布了「Twitter流量銳減」的推文，顯示Twitter相對於其他互聯網網站排名下降的趨勢。
Twitter未予置評，Meta暫未回覆華爾街日報的查詢。
Keep IPO下限28.92元定價 超購2.08倍 一手中籤率40.03%
港股ADR升116點 夜期高水162點 美期亞股升 科倫博泰上市