Twitter和Threads的介面和功能相似，都專注分享簡短的文字，也允許用戶發布照片和影片；但加入Threads需要擁有Instagram的帳戶，使註冊變得簡單快捷，但刪除Threads帳戶亦會同時刪除Instagram帳戶。

根據追蹤線上流量的SimilarWeb的數據，Threads推出首兩天，Twitter的流量比前一周同期下降了5%，與去年同期相比下降11%。

周日，雲基礎設施公司Cloudflare首席執行官Matthew Prince在Twitter上發布了「Twitter流量銳減」的推文，顯示Twitter相對於其他互聯網網站排名下降的趨勢。

Twitter未予置評，Meta暫未回覆華爾街日報的查詢。

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