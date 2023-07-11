內地近年加強監管電子商務、遊戲、金融及教育平台等行業，加上地緣政治緊張，部分外資撤離，中資外移，令內地青年失業率升逾20%，個別企業趁機壓價搶人。
英國《金融時報》報道，截至5月，內地16至24歲的年輕人失業率高達20.8%，是自2018年有統計以來最高，並高於法國及意大利等G7國家。
報道提到，蘋果生產iPhone重鎮鄭州，當地公司在招聘會上開出的工作條件為每周工作高達70小時，但月薪低於3,000元人民幣（下同），平均時薪不足11元。
報道引述名姓王的商科畢業生表示，原本以為iPhone重鎮鄭州，應該能夠為畢業生提供更好的職業前景，惟在招聘會上看見招聘條件，令他失去熱情。
麥格理首席中國經濟學家Larry Hu認為，現階段中國經濟非常疲軟，並認為信心低迷是青年失業的最大因素。
此前，著名經濟專家劉元春亦表示，預計青年失業問題或會持續10年，若當局處理不當，更可能成為政治問題的導火線。
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