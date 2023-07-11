港元現報7.8282元貶值5點子，曾貶值最多28點子，報7.8305元，亦曾升值最多2點子，報7.8275元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.42點子至4.37702%；1星期HIBOR跌3.13點子至4.88696%；2星期HIBOR跌3.45點子至4.91619%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.52點子至5.01423%；6個月期HIBOR跌1.94點子至5.05696%；12個月期HIBOR升6.72點子至5.1497%。

美元指數現報101.767貶值0.205點或0.2%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.29149%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2321%，連續3日收窄，利差是2023年6月27日後最窄，當日差距為-0.2165%。

對上一次連續3日收窄，是2023年6月09日，當日利差報-0.7611%。

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