美股上升，今早港股跟隨高開，人行昨晚公布延長地產商紓困政策，並暗示更多經濟支持措施即將出台。市場憧憬內地刺激經濟，恒指高開191點後，曾收窄至低位升93點，其後最多曾升324點，半日高低波幅230點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為29.8%，下跌為19.07%，無升跌為51.11%。
恒指半日升282點或1.53%，報18761點，大市成交金額429億元；國指升94點或1.51%，報6329點。恒生科技指數收報4026點，升2.06%。
藍籌股成交金額160.11億元，佔大市成交37.32%；科指成份股成交金額86.02億元，佔大市成交20.05%；國指成份股成交金額133.33億元，佔大市成交31.07%。
24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少36.49%，至63.36億元，佔大市成交14.76%。牛熊證成交金額18.6億元，減少57.46%；窩輪成交金額44.76億元，減少20.11%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。石藥（1093）、萬洲（0288）、新奧（2688）拖累大市。
藍籌73隻升，7隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升4.93%，收報86.2元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.16%，收報4.07元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報85.95元，升12.06%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.81元，跌3.21%。
恒指上試10天線(18899.59點)。科指升穿10天線(3981.35點)、20天線(4013.76點)、100天線(4001.92點)、250天線(4007.64點)。
北水南下合計淨流出4.32億元，較上日減少63.91%，連續第3日流出，累計流出58.22億元。南水北上合計淨流入27.45億元人民幣，較上日增加123.11%，連續第2日流入，累計流入39.75億元。
KKR擬售雷士照明中國業務。雷士（2222）收報0.073元，跌3.95%。
HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關。香港科技探索（1137）收報4.57元，升0.44%。
商湯（0020）遭阿里減持至3.15%。收報1.81元，跌3.21%。
完美醫療（1830）：6月醫療旅遊旗艦店銷售合同按月增26%。收報4.35元，升0.46%。
科倫博泰生物（6990）上市，定價60.6元。收報62.9元，升3.8%。
創夢天地（1119）折讓8.3%配股 連發債 集資約8.7億。收報3.29元，跌2.66%。
潤地（1109）六月合同銷售按年降32%。收報31.95元，升1.59%。
耀才證券（1428）：首季稅後純利升12%。收報1.69元，升2.42%。
周大福（1929）第一季零售值增長29.4%。收報13.84元，升2.06%。
騰訊增持中國儒意（0136）至25.45%。收報2.1元，升5%。
雲鋒金融（0376）：委任方林為執行董事及行政總裁。收報1.16元，無升跌。
破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見121.1元，收報119.9元，升3.72%；中慶股份（1855）創上市新高，見17.72元，收報17.62元，升5.26%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見95元，收報94.25元，升4.72%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.73元，收報2.69元，升6.32%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.96元，收報10.86元，升0.74%；中銀香港（82388）創上市新高，見22.75元，創上市新低，見20.6元，收報20.75元，升0.24%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.7元，收報1070.7元，升0%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.88元，收報10.88元，升4.21%；藥師幫（9885）創上市新高，見30.8元，收報30.5元，升4.81%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.85元，收報2.84元，升4.03%；伊泰（3948）創52周高，見17.46元，收報17.46元，升0.23%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.25元，收報0.241元，升1.69%；聖馬丁國際（0482）創52周高，見0.4元，收報0.27元，跌1.82%；永義國際（1218）創52周高，見4.6元，收報4.6元，升4.55%；LHN（1730）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升1.99%；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.65元，收報1.65元，升7.84%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.435元，收報0.485元，升6.59%；佳兆業（1638）低見0.168元，收報0.175元，無升跌；景瑞（1862）低見0.052元，收報0.061元，升1.67%；大同集團（0544）低見0.122元，收報0.122元，跌6.87%；海螺創業（0586）低見8.92元，收報9.09元，跌0.87%；恒盛地產（0845）低見0.043元，收報0.047元，無升跌；西王特鋼（1266）低見0.023元，收報0.024元，跌4%；香港寬頻（1310）低見4.08元，收報4.08元，跌1.21%；諾發集團（1360）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；安莉芳控股（1388）低見0.46元，收報0.46元，跌2.13%。
28隻股份創52周低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見41.6元，收報42.35元，升0.36%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.45元，升0.22%；石藥（1093）低見6.42元，收報6.46元，跌0.92%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；兗煤（1171）低見11.64元，收報11.88元，跌0.34%；海螺（0914）低見19.7元，收報19.88元，無升跌；東北電氣（0042）低見0.25元，收報0.255元，跌5.56%；莊士中國（0298）低見0.198元，收報0.203元，跌5.58%；思捷環球（0330）低見0.53元，收報0.55元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，IMAX（1970）停牌；京基智慧文化（0550）收報0.36元，升20%；信能低碳（0145）平上市低位0.037元，收報0.045元，升18.42%；大灣區聚變力量（1189）收報0.071元，升18.33%；浙江世寶（1057）收報2.73元，升18.18%；中國投資開發（0204）收報0.4元，升17.65%；時時服務（8181）收報0.055元，升17.02%；中國油氣控股（0702）收報0.115元，升16.16%；晨訊科技（2000）收報0.295元，升15.69%；邁科管業（1553）收報1.28元，升15.32%。
下跌異動股，包括，怡康泰工程集團（8445）見52周低0.4元，收報0.42元，跌44%；奇點國際（1280）收報0.81元，跌18.18%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.192元，收報0.208元，跌16.8%；中國天弓控股（0428）收報0.3元，跌16.67%；棠記控股（8305）創52周高，見0.073元，收報0.056元，跌16.42%；齊合環保（0976）收報0.46元，跌16.36%；太和控股（0718）收報0.033元，跌15.38%；基石金融（8112）收報0.36元，跌15.29%；龍皇集團（8493）收報0.051元，跌15%；綠色能源科技集團（0979）收報0.148元，跌14.94%；大唐環境（1272）收報0.72元，跌14.89%。
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