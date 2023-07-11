美股上升，今早港股跟隨高開，人行昨晚公布延長地產商紓困政策，並暗示更多經濟支持措施即將出台。市場憧憬內地刺激經濟，恒指高開191點後，曾收窄至低位升93點，其後最多曾升324點，半日高低波幅230點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為29.8%，下跌為19.07%，無升跌為51.11%。