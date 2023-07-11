公司指，成立合資公司將整合集團、吉利控股集團及雷諾集團之內燃機、混合及插電式混合發動機及變速器業務。合資公司集團將自三方之間的重大策略、產品及地理互補性及規模經濟中獲益。

合資公司集團之產品組合將包含各類別的燃料（例如合成燃料（包括電子燃料）及其他），令其可提供廣泛的動力總成產品及解決方案，以滿足客戶需求及遵守不同地區的未來法規（例如歐七及中國可能發佈之下一個排放標準）。另外，合資公司集團將受益於全球地理區域分佈，戰略性分佈世界各地的17間工廠，每一間均配備先進的生產設施並獲5個專屬研發中心支持。

合資公司將以具完全自主經營權的實體形式營運，認為將令其在服務現有客戶及自第三方客戶獲取新合約方面處於有利位置。

該完全自主的合資公司將令公司管理層可分配更多時間及資源，開發下一代純電動汽車產品組合，從而加快其轉型成為新能源汽車技術領域的行業領頭羊。

完成後，估計集團將錄得之有關視作出售事項之未經審核收益約為97.82億元人民幣。極光灣2022年度稅後溢利為8.23億元人民幣，按年增15.5%。

吉利收報9.77元，升1.77%。

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