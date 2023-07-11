他指出，在疫情期間，金沙已先後建成倫敦人、倫敦人御園及四季新建套房。不過，相比全澳門只有4萬間酒店客房，新加坡及拉斯維加斯的客房數目更多，分別達6萬間及15萬間客房。同時新加坡同系酒店房間質素已見提升，因此澳門有需要在服務及檔次去作出競爭。金沙中國會在過往20年投資逾1250億澳門元的基礎上，在未來10年再投資302億澳門元，有九成項目為非博彩。

在新的10年，王英偉說，集團已經在位於威尼斯人傍邊的金光會展最少1.8萬平方米，期望在未來數個月獲批，及於新賭牌完結前建成。同時會開設新的及提升金光综藝館，以擴大空間供更多娛樂及體育活動舉行。在重建倫敦人傍熱帶花園方面，該集團除如較早前投牌後表示會參考英國Kew Garden的温室公園作藍本之外，他今日還透露，亦會參考新加坡Garden By the Bay的建設，令到新建室外温室公園，可在好天之外，也能供遊人在雨天期間也能造訪参觀。另亦計劃新增20間新食肆。

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