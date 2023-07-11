第二期消費券將於7月16日派發，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven將推出各項優惠，包括於指定日子購物現金券買1000元送50元，在萬寧使用五大支付平台可享高達538元即時扣減優惠。
由7月16日至18日，於惠康、Market Place、3hreesixty 或 Oliver's The Delicatessen購買1000元購物現金券，即送一張50元購物現金券，有效期至8月20日，並不設最低消費要求。每人限購1萬元現金券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止；優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。
此外，由7月16日至31日，於萬寧分店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay購物滿998元，即時扣減148元；7月16日至9月15日期間，於萬寧分店購物滿298元即時扣減28元，購物滿398元即時扣減48元，購物滿698元即時扣減98元；於萬寧官網網店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe，購物滿808元亦可即時扣減98元；購物滿808元並選擇店取服務，更即時扣減118元。顧客合共可享高達538元的即時扣減優惠。
購物時只需出示支付工具內的優惠條碼或於收銀處告知職員需使用優惠，即可獲得扣減優惠。優惠券只限使用一次，且不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒配方奶粉、短期推廣／專櫃、會員
另外，7月16日至9月12日，顧客於7-Eleven購買300元現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張30元現金券。顧客可使用任何支付工具購買。
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