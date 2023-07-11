澳門旅遊局局長文綺華今早出席亞洲國際娛樂展開幕儀式後表示，自1月8日恢復通關後，日均訪客數目由1月份的4.5萬人，增至6月份的7.4萬人次，到7月份時周末兩日達日均10萬人次，7月份過去一周日均也有8萬人次。上半年訪客數目累計達1160萬人次，冀努力達到此前經濟及財政司司長李偉農所述目標全年達2400萬人次。相比內地及香港旅客已經恢復至疫情前60%及90%水平，海外遊客受制於航班等因素至今才恢復至疫情前20%水平，因此他們有計劃加強對外推廣，並擬引入新方式吸引海外客源過來。
她說，現時澳門酒店業入住率已恢復至89%至90%，房價亦貼近疫情前，並正在努力招聘人手培訓，冀可迎接旺季需求，同時他們亦會聯同横琴增加酒店供應。在新增旅遊景點方面，澳門已加沉浸式體驗、九澳、益隆炮仗廠、茘枝碗船廠及水上樂園等項目。另亦部署往來萬山群島、桂山島海島遊，配合當地往來東澳及外伶仃島的船運，構建新的旅遊產品。
最近澳門體育局與博企之間作活動轉介安排，文綺華說，旅遊局也和博企合作到泰國等海外市場推廣，甚至合作舉辦如世界旅遊經濟論壇、幻彩耀濠江及藝文薈澳等活動，亦和國際酒店、國泰航空（0293）及大灣區航空合作對外到泰國推廣。
在開拓海外市場方面，他們會留意，在借助內地KOL(關鍵意見領袖)的力量推廣澳門旅遊市場及產品之外，亦擬開拓新的方式，例如找來海外的KOL，甚至在澳門培訓KOL，對外介紹更多澳門的旅遊市場。
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