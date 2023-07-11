人行昨晚公布延長地產商紓困政策，並暗示更多經濟支持措施即將出台，市場憧憬內地刺激經濟，環球股市、商品普遍向上，人民幣亦因美元貶值而重返7.19，恒指早段曾升最多326點，午後升幅收窄。觀望明日美國公布的通脹數據。內地最快今日公布新增貸等數據。
恒指今早高開191點，高位升326點，低位升93點，高低波幅233點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為35.73%，下跌為23.65%，無升跌為40.61%。
恒指收市升180點或0.97%，報18659點，大市成交金額839億元，較上日增加7.17%，是7月7日994.56億元成交後最多；國指升60點或0.97%，報6295點。恒生科技指數收報4003點，升1.47%。
藍籌股成交金額360.86億元，佔大市成交43.01%；科指成份股成交金額190.6億元，佔大市成交22.71%；國指成份股成交金額303.49億元，佔大市成交36.17%。
24隻雙櫃台股，總成交1.08億元人民幣，相當於約1.17億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.08%，至75.74億元，佔大市成交9.02%。牛熊證成交金額24.69億元，減少43.53%；窩輪成交金額51.04億元，減少8.9%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）拖累大市。
藍籌58隻升，18隻下跌，4隻無升跌。銀娛（0027）升4.3%，收報52.2元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.5%，收報8.07元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報85.75元，升11.8%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.07元，跌4.5%。
恒指受制於10天線(18889.38點)。科指升穿10天線(3979.02點)，20天線(4012.6點)、250天線(4007.55點)得而復失，重上100天線(4001.68點)。
北水南下合計淨流出20.79億元，較上日增加73.49%，連續第3日流出，累計流出74.68億元，對上一次連續3日淨流出是6月2日。南水北上合計淨流入34.89億元人民幣，較上日增加183.59%，連續第2日流入，累計流入47.19億元。
金沙中國（1928）執行董事兼總裁王英偉：冀擴建金光會展未來數月獲批 部署重建全天候温室公園。收報28.25元，升3.1%。
吉利（0175）伙母企及雷諾 成立動力總成合營 料錄收益97億人民幣。收報9.72元，升1.25%。
KKR擬售雷士照明中國業務。雷士（2222）收報0.082元，升7.89%。
HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關。香港科技探索（1137）收報4.6元，升1.1%。
商湯（0020）遭阿里減持至3.15%。收報1.79元，跌4.28%。
完美醫療（1830）：6月醫療旅遊旗艦店銷售合同按月增26%。收報4.36元，升0.69%。
科倫博泰生物（6990）上市，定價60.6元。收報62.5元，升3.14%。
創夢天地（1119）折讓8.3%配股 連發債 集資約8.7億。收報3.21元，跌5.03%。
潤地（1109）六月合同銷售按年降32%。收報31.5元，升0.16%。
耀才證券（1428）：首季稅後純利升12%。收報1.72元，升4.24%。
周大福（1929）第一季零售值增長29.4%。收報13.8元，升1.77%。
騰訊增持中國儒意（0136）至25.45%。收報2.1元，升5%。
雲鋒金融（0376）：委任方林為執行董事及行政總裁。收報1.22元，升5.17%。
破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見121.1元，收報118.6元，升2.6%；中慶股份（1855）創上市新高，見17.8元，收報17.78元，升6.21%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.76元，收報1.76元，升7.98%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見95元，收報94.8元，升5.33%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.73元，收報2.65元，升4.74%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11元，收報11元，升2.04%；中銀香港（82388）創上市新高，見22.75元，創上市新低，見20.6元，收報20.65元，跌0.24%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.7元，收報1070.7元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見842元，收報841.6元，升0.14%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.88元，收報10.88元，升4.21%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1075.4元，收報1075.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.05元，收報530.05元，升0.01%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.1元，收報109.1元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見111.45元，收報111.45元，升0.18%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.2元，收報161.2元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見31.7元，收報30.8元，升5.84%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.88元，收報2.85元，升4.4%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.48元，升0.34%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.29元，升0.88%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.26元，收報0.25元，升5.49%；聖馬丁國際（0482）創52周高，見0.4元，收報0.249元，跌9.45%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見2.88元，收報2.85元，升4.4%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）創52周高，見4.6元，收報4.6元，升4.55%；LHN（1730）創52周高，見2.05元，收報2元，跌0.5%。
35隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.435元，收報0.485元，升6.59%；遠洋服務（6677）低見1.4元，收報1.47元，跌0.68%；佳兆業（1638）低見0.168元，收報0.174元，跌0.57%；遠洋集團（3377）低見0.425元，收報0.425元，跌1.16%；景瑞（1862）低見0.052元，收報0.056元，跌6.67%；綠領控股（0061）低見0.091元，收報0.091元，跌8.08%；大同集團（0544）低見0.122元，收報0.124元，跌5.34%；神話世界（0582）低見0.089元，收報0.089元，跌1.11%；海螺創業（0586）低見8.92元，收報9.11元，跌0.65%；安域亞洲（0645）低見0.115元，收報0.135元，跌10%。
52隻股份創52周低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見41.6元，收報42.35元，升0.36%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.4元，無升跌；石藥（1093）低見6.42元，收報6.42元，跌1.53%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；兗煤（1171）低見11.64元，收報11.82元，跌0.84%；海螺（0914）低見19.58元，收報19.58元，跌1.51%；港通控股（0032）低見8.16元，收報8.2元，無升跌；東北電氣（0042）低見0.25元，收報0.26元，跌3.7%；凱聯國際酒店（0105）低見7.9元，收報7.9元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.81元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.054元，升68.75%；浙江世寶（1057）收報3.15元，升36.36%；IMAX（1970）停牌前升27%；信能低碳（0145）平上市低位0.037元，收報0.047元，升23.68%；中國數字視頻（8280）收報0.043元，升22.86%；官醞控股（8513）收報0.092元，升22.67%；大灣區聚變力量（1189）收報0.072元，升20%；映宇宙（3700）平上市低位0.64元，收報0.8元，升19.4%；國家聯合資源（0254）收報0.119元，升19%。
下跌異動股，包括，怡康泰工程集團（8445）見52周低0.4元，收報0.435元，跌42%；維力生活科技（1703）創上市新低，見0.18元，收報0.187元，跌16.89%；寶積資本（8168）收報0.237元，跌16.84%；日贏控股（1741）收報1.3元，跌16.13%；盛源控股（0851）收報0.177元，跌15.31%；中國天弓控股（0428）收報0.305元，跌15.28%；米虫元宇宙（8645）收報0.54元，跌14.29%；奇點國際（1280）收報0.85元，跌14.14%；圓美光電（8311）收報0.151元，跌13.71%；齊合環保（0976）收報0.475元，跌13.64%；中國智能健康（0348）收報0.078元，跌13.33%。
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