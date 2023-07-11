人行昨晚公布延長地產商紓困政策，並暗示更多經濟支持措施即將出台，市場憧憬內地刺激經濟，環球股市、商品普遍向上，人民幣亦因美元貶值而重返7.19，恒指早段曾升最多326點，午後升幅收窄。觀望明日美國公布的通脹數據。內地最快今日公布新增貸等數據。