曾於2017年至2018年期間為保薦人主要人員，負責監督由RaffAello作為獨家保薦人的上市申請的執行工作。

證監會發現，曾沒有履行其作為RaffAello保薦人主要人員、負責人員兼高級管理人員的職責，原因是他沒有：以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度處理該項上市申請；勤勉盡責地監督其下屬執行保薦人的工作；及確保RaffAello維持適當的操守標準和依循恰當的系統、監控措施及程序，以規管保薦人的工作。

在決定採取有關處分時，證監會已考慮到所有相關情況，包括曾作為保薦人主要人員所犯缺失的嚴重性，及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。

資料顯示，RaffAello期間曾任獨家保薦人，且目前仍上市有信基沙溪（3603），創板上市的方圓房服集團，當時上市編號為8376，則已轉主板，目前名為方圓生活服務（9978）。

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